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    首頁　>　社會

    警用汽車超額保險 調高至一千萬

    超跑名車滿街跑，警車執勤無絕對免責，高市今年提高千萬超額保險，保障員警也增加理賠量能。（記者黃良傑攝）

    超跑名車滿街跑，警車執勤無絕對免責，高市今年提高千萬超額保險，保障員警也增加理賠量能。（記者黃良傑攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局評估員警巡邏或追捕犯嫌時，易發生交通意外事故，尤其面對不少昂貴名車甚至超跑市區跑，追撞事故難以避免，當員警有肇責時，賠償及修車費用昂貴，自今（二○二五）年度起，高市提高警用汽、機車輛保險，並將超額保險提升一倍，警用汽車超額保險自五百萬元提升至一千萬元。

    市警局提高汽機車投保額度

    高市警局表示，警察執行勤務因駕駛車輛工作性質，必須經常性面對較高危險事故及環境，相較於一般民間行業，屬於高風險族群，加上受惠近年經濟成長，民眾購買高價位名車意願大幅提升，路上隨處可見，為加強保障員警執勤駕車安全，自今年度開始，提高警用汽、機車輛保險。

    警用汽車部分，加保超額保險自五○○萬元提升至一千萬元；警用機車部分，加保超額保險提升至二○○萬元，投保第三人責任險，足以因應各類交通事故理賠，讓執勤員警較無後顧之憂。

    基層員警表示，救護車鳴笛依規定他車須禮讓，都還會被撞，何況警車追捕歹徒，更容易發生擦撞，畢竟警車巡邏、執勤時，並不一定有絕對的路權。

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