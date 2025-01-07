iRent租車條款遭疑可能涉違法 公路局8日行政檢查

消基會質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多。（新北市交通局提供）

2025/01/07 21:31

〔中央社〕消基會今天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。交通部公路局表示，明天將至和運公司辦理行政檢查。

消基會質疑和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，範圍過大，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法，應立即強制刪除。

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和雲行動服務指出，為查核承租人身分與證件有效性，依法須蒐集會員個人資料，共同維護交通及交易安全，公司也不定期檢視及調整「隱私權條款」，使其符合法規限制。若會員對關係企業可能使用會員個資進行共同行銷有疑慮，可隨時要求停止蒐集、處理或利用會員個人資料給予第三人，不影響會員在和雲的用車權益。

和雲行動服務並表示，採取適當的技術與維護措施，提供安全隱密的網路通訊，未來將持續提升平台個資安全保護強度。

公路局回應，台北市區監理所將於明天由運管、政風、資訊人員，會同公路局本部資訊室、委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所，至和運公司辦理行政檢查，查核其租車填寫資料項目及內容是否有違反個資法相關規定，再依法令規定辦理。（編輯：陳政偉）1140107

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