週三氣溫回升入夜急凍 ！3縣市恐「跌破10度」

週三為穩定、溫差大的天氣型態。（資料照）

2025/01/07 21:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（8日）仍受大陸冷氣團影響，但白天氣溫小幅回升1至2度，北部白天高溫可達21度，中南部高溫來到25度，不過入夜後，新竹、苗栗及金門恐下探10度以下，日夜溫差大。

中央氣象署指出，週三因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷；中南部日夜溫差大；其他地區則早晚亦冷。天氣方面，在迎風面的基隆北海岸、東北部及大台北山區，會有局部短暫雨；東部、東南部及恆春半島，則有零星短暫雨；其他地區及外島為晴到多雲。

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溫度方面，週三各地低溫普遍在11到16度，新竹、苗栗及金門則有10度以下低溫發生的機率，北部及東半部地區，高溫約17至21度；中南部高溫則可以來到23至25度，外島整天約10至18度。

天氣風險公司表示，週三迎風面的水氣會稍微增多，北海岸到東半部地區，將有短暫陣雨，但各地白天的氣溫相較週二，會小幅回升1至2度，為穩定、溫差大的天氣型態，早出晚歸需特別注意。

紫外線指數部分，週三基隆市為「低量級」，其他縣市則是「中量級」。

空氣品質方面，週三受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，易累積污染物。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏局部地區，短時間可能達紅色警示等級。

週三各地低溫普遍在11到16度，高溫可以來到17至25度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三基隆市為「低量級」，其他縣市則是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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