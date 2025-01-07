1/9~1/20台南6場次徵才釋上千職缺 最高薪上看80K

勞動部台南就業中心結合眾多廠商在今年春節過年前連辦六場次徵才活動，釋出上千工作職缺。（資料照，台南就業中心提供）

2025/01/07 21:42

〔記者王俊忠／台南報導〕為迎接農曆新年，讓求職朋友能在新的一年找到理想工作開創好運，勞動部台南就業中心年前加速為求職朋友媒合，特別在過年前提供上千個工作機會。徵才日期分別在1月9日至20日提供6場次現場媒合及3家廠商線上徵才，有34家廠商，職缺以餐飲門店主管薪資最高上看80K、次為貨車宅配司機上看75K、廚務主管與儲備店長上看60K高薪，請求職與轉職朋友別錯過。

參與徵才產業涵蓋製造、服務、餐飲、客運、量販、旅宿、土木工程等業別。參加面試朋友有機會獲得勞動部創意新春賀卡、年貨試吃、體驗在地特色商品。找工作朋友快抓住這次徵才活動契機，過年後可展開全新職場旅程。

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首場徵才於1月9日下午2點至4點登場，在南市仁德區公所3樓禮堂（仁德區中正路3段5號）辦理「2025迎薪納福，就業幸福年後轉職」聯合徵才，邀請仲偉企業、廈興國際、東信輕金屬、雷音電子、豐盟麵粉、大亞電線電纜、奇美食品、冠昌塑膠、漢程汽車客運、台灣耐落、富強鑫、全家便利商店、連虹、戶野料理店、龍宗清、統全工程計16家，提供330個以上職缺。

1月16日至20日每日上午9點至晚間9點在勞工育樂中心後方（南區南門路261號）辦理「工作補年貨 薪情大滿足」年貨大街暨徵才活動，邀請22家廠商輪番上陣接受民眾立即面試及在地自製自銷美食產品供民眾採辦年貨參考。

徵才企業有東星眼鏡、耕讀園、樂多多世界、大潤發流通事業、爭鮮、豐盟企業、榮美金鬱金香酒店、錢都涮涮鍋、迷客夏、統一超商、台灣宅配通、弘騏興業、台鉅生技、漢來美食、郁珺實業、華友聯休憩事業【H VILLA INN清水漾】、雷音電子、台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒飯店、天璽食品行、威爾森文教事業等，提供750個以上工作機會，詳情請查提供徵才廠商面試時間表。

而為方便無法參與現場面試的民眾，從即日起至1月19日辦理年後上班先「卡」位-線上徵才，參加廠商含摩斯漢堡（安心食品）、雅樂軒酒店（元盛國際）及新光三越等廠商，提供線上面試，提供應徵職缺及報名網址：https://reurl.cc/XZa39j。

台南就業中心主任洪儷瑋說，活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢；如想了解更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

勞動部台南就業中心結合眾多廠商在今年春節過年前連辦六場次徵才活動，釋出上千工作職缺。（台南就業中心提供）

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