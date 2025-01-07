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    保溫瓶「這貼紙」不要撕！日廠商揭：恐影響保溫效果

    日本廚具製造商「和平freiz」提醒，不要把保溫瓶底部的貼紙撕掉。（擷取自社群平台X）

    日本廚具製造商「和平freiz」提醒，不要把保溫瓶底部的貼紙撕掉。（擷取自社群平台X）

    2025/01/07 21:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕寒冷冬天隨時都想喝杯熱飲，保溫瓶成為許多人第一選擇。不過日本廚具製造商「和平freiz」提醒，使用保溫瓶、不鏽鋼杯時，如果注意到瓶底下方有貼紙，千萬不要把它撕掉！這張貼紙是保溫瓶「保護蓋」，如果沒有貼紙就會讓焊接部分露出，導致保溫效果大打折扣。

    據綜合日媒報導，因為保溫瓶的內部有真空層，才能隔絕外部空氣達到保溫、保冰的功效，所以會在瓶底的洞口貼上防水貼紙，而有些廠商也會使用樹脂材料或強力膠水，避免保溫瓶底部的焊接部位暴露在空氣中，讓保溫瓶裡的液體失去原本的溫度。

    和平freiz強調，不是所有保溫瓶都有保護貼密封，因此不用太擔心保護貼會剝落，如果貼紙已經剝落，可以購買市售的防水貼紙再貼上，但要注意貼紙大小，若太大會導致保溫瓶出現高低差，放在桌上可能很會翻倒。

    貼文曝光，引起網友熱議，「我剛買就把貼紙給撕掉，現在才知道影響了保冷效果」、「用久了貼紙就剝落了，然後它還開始生鏽，所以就把它給扔掉了」、「為什麼要用貼紙不用其他的東西呀？」、「小時候我的興趣就是撕這個欸」、「我還以為是不重要的貼紙」、「應該要有警語，但是都沒人提醒」。

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