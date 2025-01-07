早餐店賣什麼最賺？ 一票網友猜「它」：隨便賣隨便賺

網友好奇，早餐店品項這麼多「哪個品項的利潤最高」？示意圖。（資料照）

2025/01/07 21:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣早餐店販售各式各樣的餐點，點餐時總會讓人眼花撩亂。網友因此好奇，早餐店品項這麼多「哪個品項的利潤最高」？文章一出，網友紛紛猜測答案，眾人異口同聲指「飲料」最好賺。

前天網友在PTT發文說，台灣各地都有早餐店，不僅有中式或西式，就連賣滷肉飯和炒麵的台式早餐店也都有。他因此好奇，既然早餐店品項這麼多，「哪一個品項的利潤最高」？原PO猜有可能是「磨菇鐵板麵」，他推測一包醬料成本約3元，麵條大概5元，然後賣50元，並問問看網友的意見。

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文章一出，網友紛紛留言，「荷包蛋，成本4元賣15」、「看過菜市場賣麵加醬料，11組100元的，可見成本多低」、「現成炸物」、「現在是荷包蛋，賣一顆賺兩顆」、「鐵板麵加蛋賣100，食材成本15而已」、「有蛋的東西，因為這些店家都故意不降價」。

其中，許多網友都指出「飲料」最好賺，「飲料，紅茶、奶精奶茶，自己煮一鍋成本都才30到40，早餐店肯定更低，賣10杯起碼賺10倍」、「飲料類，紅茶那些」、「紅茶成本趨近1元，紙杯還比較貴」、「當你點完，老闆問你要不要飲料你就知道了」、「飲料啊，大部分餐飲業都是飲料最賺」、「紅茶煮一大鍋成本不到5元」、「覺得應該是飲料類」。

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