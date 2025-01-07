春節連假北部估4波車潮 省道疏運措施報你知

圖左起國道高速公路局中壢段副段長陳明志、北區公路新建工程分局副分局長林廷彥、北區養護工程分局分局長陳俊堯、新竹區監理所副所長陳俊宏及台鐵公司桃園站長站務長黃冠文等人，召開公路局桃園地區春節疏運記者會。（記者李容萍攝）

2025/01/07 21:58

〔記者李容萍／桃園報導〕今年農曆春節假期長達9天，交通部公路局制定大眾運輸疏運計畫，公路局北區養護工程分局預估北部地區可能有4波車潮，包括除夕返鄉、大年初一參拜、初二回娘家及初三至初五收假車潮，呼籲春節返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡行駛替代道路，例如在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

北區養護工程分局分局長陳俊堯、北區公路新建工程分局副分局長林廷彥、新竹區監理所副所長陳俊宏、國道高速公路局中壢段副段長陳明志、台鐵公司桃園站長站務長黃冠文等人，今（7）日在桃園市中壢區召開公路局桃園地區春節疏運記者會。

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陳俊堯分析近3年春節期間北部地區交通特性，預估有4波車潮，首波車潮將出現在24日下午5點至28日除夕上午陸續湧現，台66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下會有較多車流；第二波為29日大年初一參拜及短途走春車潮，車流較無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

緊接著，第三波車潮是30日初二回娘家、31日初三中長程出遊車潮，車流將出現在各郊區省道及快速公路，尤其觀光風景區熱點車潮達到高峰；第四波收假車潮將從31日初三下午1點起至2月2日初五，出現在台61北上新竹香山路段及各銜接國道的周邊要道。

而北部著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期29日初一至31日初三每日上午9點至晚上7點，桃竹苗地區包含台3線三鶯老街至大溪慈湖、台3線關西至峨嵋路段沿線等。

國道管制及替代道路規畫，31日初三至2月2日初五每日中午12點至凌晨0點，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上；國道1號湖口至新竹路段為假期易壅塞路段，規畫台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

春節連假公路局北分局轄管省道疏運措施報你知。（公路局提供）

春節連假公路局北分局轄管省道疏運措施報你知。（公路局提供）

春節連假公路局北分局轄管省道疏運措施報你知。（公路局提供）

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