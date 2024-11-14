快40歲僅10萬存款好焦慮 網直言：先甘後苦該還債了

某網友發文說，自己快40歲，因為年輕時沒有存錢喜歡玩樂，因此沒什麼積蓄。示意圖。（資料照）

2024/11/14 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大多數人都是年輕時努力工作存錢，等到老了才享受生活。某網友今日發文說，自己快40歲，因為年輕時沒有存錢喜歡玩樂，因此存款只有10萬，隨著父母未來退休，他擔心以後負擔會更大，因此嘆「想到未來真的很焦慮和失落」。文章曝光後，許多網友一致回覆「先甘後苦，現在該還債了」。

今日一名網友在Dcard以「都快40歲了，還是沒存款」為標題發文說，自己是從事業務，之前業績好的時候，每個月收入可達到6至8萬，但近兩年景氣不好，月收入都只在3萬5到4萬5之間。

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他透露年輕時自己不懂得理財，喜歡享樂，導致現在戶頭存款只有10萬，車貸還有13萬，而身邊的朋友都已經買房了，只有自己還在租房。此外雖然他父母目前還在工作，但薪水並不高，他也擔心他們退休後，經濟壓力會更大，原PO不禁嘆「想到未來真的很焦慮和失落」。

文章曝光後，網友紛紛留言「先苦後甘vs先甘後苦，你先爽了有認知現在開始苦就好」、「至少你享樂過了」、「爽了好幾年，這就是現在你要承擔的後果了」、「好日子過完了，該還債了」、「該煩惱的還有中年失業問題」、「很明顯的就是過太爽很久了才會這樣」。

另外也有網友鼓勵原PO「雖然你40了，但你想想你離60還有20年的距離，在這段時間你能做什麼，趕緊地去做！財富是用累積的，趕快理解錢如何運用，最簡單的安全投資標的你要先了解，不要傻傻把錢放銀行，重要的是你現在就要痛定思痛，好好的改變用錢習慣，還不遲啊還不遲」！

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