天兔逼近！週五東南部、恆春半島慎防強風豪雨

週五（14日）受颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨。（資料照）

2024/11/14 22:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（14日）受颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨，尤其恆春半島地區需特別留意眼牆上的短延時強降雨及強陣風，其他地區為多雲；溫度方面，台灣各地及金門高溫可以來到27至30度，溫暖微熱，低溫則為23至25度。

中央氣象署預報，週五受颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨，尤其恆春半島、東南部地區及屏東山區有局部豪雨，東部及屏東地區並有局部大雨發生的機率，明天下半天隨著颱風中心接近，恆春半島地區需特別留意眼牆上的短延時強降雨及強陣風；至於其他地區為多雲，北台灣、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨

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溫度方面，台灣各地及金門高溫可以來到27至30度，溫暖微熱，低溫則為23至25度，而澎湖全天23至26度。

天兔颱風今晚8點位於鵝鑾鼻的南南東方約370公里海面，向北北西轉北進行，颱風中心逐漸進入巴士海峽，暴風圈預計明天中午前後接觸屏東、恆春半島陸地區域，週五深夜到週六清晨減弱為輕度颱風，最快週日減弱為熱帶性低氣壓，同日上半天有機會解除陸警。

氣象署提醒，東北風明顯偏強，恆春半島、綠島、蘭嶼易有11級左右強陣風，桃園至彰化沿海空曠地區及馬祖、澎湖有9至10級強陣風，基隆北海岸、雲林、東半部沿海空曠地區及北部地區、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高普遍為3至4米左右；此外，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

天氣風險公司提醒，週五颱風快速靠近恆春半島、台東近海，暴風圈預計下午開始接觸恆春半島，午夜過後颱風中心逐漸往東部海域移動，開始遠離沿岸區域。預期週五這天在宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島、高屏山區一帶風跟雨會漸趨明顯，下午過後到午夜之前這段期間風雨最大，其中在台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要嚴防強風豪雨，

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市為「高量級」，其他地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，週五受颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏東風。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

天兔颱風路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

溫度方面，台灣各地及金門高溫可以來到27至30度，溫暖微熱。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市為「高量級」，其他地區皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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