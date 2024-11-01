捐屏東動物之家20萬元 澳洲消防猛男抱毛小孩萌翻

澳洲消防員和毛小孩暖心互動。（記者羅欣貞攝）

2024/11/01 19:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以拍攝公益月曆聞名的澳洲消防員（Australian Firefighters Calendar）今天（1日）拜訪屏東縣動物之家，與毛小孩暖心互動，超猛遇上超萌，瞬間融化人心；澳洲消防員原本計畫捐贈新台幣10萬元給動物之家，當場加碼至20萬元。

屏東縣動物之家是全國首座結合犬貓收容、寵物醫療、美容、行為訓練及野生動物救傷功能的生命教育園區，佔地3.747公頃，收容空間設計成「貓將軍屋」和「犬兵舍」等軍事風格，為流浪動物創造舒適照養及生活環境，也提供更多元照護服務，透過行為訓練，提高其被認養的機會。

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此次澳洲消防員參訪，是透過經營診所的屏東女兒李伯寧醫師牽線促成，由澳洲消防員月曆總經理David Rogers、隊長David Moore帶隊，澳洲紐西蘭商會執行長劉少浡（Glenn Lio）、澳洲昆士蘭貿易處（TIQ）前處長劉培希（Patrick Hafenstein）等人陪同下，參訪屏東縣動物之家。鍛鍊如鋼鐵般的肌肉猛男消防員，看到毛小孩頓時化為暖男，為毛小孩繫上領巾、餵食點心，還品嚐屏東在地生產的紅龍果，用台話說出「好呷」，展現高度親和力。

澳洲消防員每年拍攝的公益月曆深受國際肯定與歡迎，此次他們也從公益月曆所得，加上伯寧美學診所、台灣澳洲紐西蘭商會、AMEC英美澳國際有限公司等捐款，原計畫捐贈10萬元給屏東動物之家，但看到可愛的毛小孩，澳洲紐西蘭商會執行長劉少浡當場宣布再加碼10萬元，總共20萬元。

澳洲消防隊隊長David Moore表示，屏東動物之家為許多流浪動物提供避風港，這些被遺棄、虐待和忽視的動物需要大家幫助重生，在牠們最黑暗的時刻，動物之家是牠們的希望，澳洲消防員願意提供援手和愛心，讓每隻動物都擁有溫暖家庭。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，非常感謝澳洲消防員的善舉，讓屏東感受到跨越海洋的溫暖與友誼，一起推動公益，展現社會責任。負責管理動物之家的台灣愛狗人協會理事長顏杏娟，也希望透過澳洲消防員的拋磚引玉，喚起更多人關心、認養流浪動物。

農業處表示，善款將用於進一步改善動物的生活條件，支持園區的營運與發展，縣府也將持續與國際友人合作，推動動物保護與公益事業。

澳洲消防員此次屏東行，縣府安排至勝利星村品嚐美食，每人還獲贈原住民琉璃珠手環；今晚他們至恆春半島逛墾丁大街，明天（2日）上午預計至南灣與屏東消防員進行沙灘排球友誼賽交流，及車城看海美術館，感受屏東自然與文化之美。

澳洲消防員捐贈新台幣20萬元給屏東動物之家。（記者羅欣貞攝）

澳洲消防員抱著毛小孩出場，融化人心。（記者羅欣貞攝）

澳洲消防員參訪屏東縣動物之家。（屏東縣政府提供）

澳洲消防員們展開屏東之旅，1日下午拜訪動物之家。（記者羅欣貞攝）

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