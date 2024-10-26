霸佔球場並用農藥除草 高雄高爾夫球場土地將被市府收回變公園

高雄高爾夫俱樂部坐落澄清湖畔，占地廣達60公頃。（圖擷自高雄高爾夫俱樂部臉書）

2024/10/26 11:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕坐落澄清湖畔超過一甲子的高雄高爾夫俱樂部（俗稱的澄清湖高爾夫球場），去年6月租約到期後，因租金問題未與高市府續約，還遭查出使用農藥除草；高市工務局近日發函，要求返還土地，日後將作為公園。

高雄高爾夫球俱樂部占地60公頃，成立於1961年，實際經營者是高雄三大家族的陳家，是高雄知名高爾夫球場，球證一度喊出500萬元天價。

請繼續往下閱讀...

該球場土地是高雄市公園用地，目前每年租金9000萬元，該俱樂部承諾將給市民7折優惠等公益回饋，租金因此打6折，每年繳交5400萬元；去年6月合約到期，市府認定業者承諾的公益回饋未執行，要收回土地，業者則盼年租金以公告地價乘以租賃面積，再乘以5%後打6折，並寄送6000萬元支票給市府。

雙方多次協商無法達成共識，市府今年8月又發現該俱樂部使用農藥除草，決定下最後通牒，本月24日發函給高雄高爾夫球俱樂部，指雙方租賃契約於112年6月30日屆滿，俱樂部目前屬無權占用土地，已多次催促依新租賃方案續約，並多次邀請俱樂部針對違法使用農藥除草劑、破壞水土保持及污染水源等問題要求改善，迄今仍未獲明確回應。

工務局強調，高雄高爾夫球俱樂部無權占用高雄市土地，作為高爾夫球場使用，收回土地後將作為休憩、生態永續及防洪等用途的公園綠地，提供全體市民使用，不再作為高爾夫球場。若再不返還，將循法律程序。

高雄市工務局長楊欽富今天（26日）受訪時也說，高雄高爾夫球俱樂部之前使用過農業除草劑，由於此地是水源保護區，對市民安全有疑慮，不宜再當球場使用。

環保局則依違反《飲用水管理條例》第5條，開罰業者100萬元，另依違反《高雄市除草劑管理自治條例》等，共開出130萬元裁罰通知書。

對此，球場尚無正式回應。但球場人員透露，土地租金隨公告地價逐年上漲，擊球收入卻20年停頓，土地租金加上維護人力及營運費用，營運困難，有時還需要會員「樂捐」經費。

工務局今天上午進一步指出，8月9日在球場查獲農藥255罐、除草劑235瓶，包括俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松89罐，皆非可用於高爾夫球場草皮的藥劑，球場人員坦承向屏東縣農藥行購買多年，供平日維護草皮使用，對農藥訂貨的確切時間、品項、數量及使用後空罐等，皆交代不清。

工務局強調，市府後續在8月13至27日，在球場水池驗出農藥「加保扶」，噴藥作業車驗出「賽扶寧」，草皮驗出「嘉磷賽」、「鋅錳乃浦」殘留，現場員工及草皮指導顧問都坦承日常都有下藥。

高市府查出高雄高爾夫球場使用農藥除草。（圖由工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法