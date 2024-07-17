台南推高爾夫運動觀光 國際客為目標、特別鎖定韓國客

台南關廟區的南一高爾夫球場。（圖由南市觀旅局提供）

2024/07/17 15:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市觀旅局發展地方特色運動觀光，結合台南5座高爾夫球場及旅宿、觀光產業業者於今年7月至9月推出「臺南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，以國際觀光客為目標，特別是韓國客群，要讓各國球友無論何時來到台南，都能享受悠閒的擊球時光。

南市觀旅局今天於永華市政中心舉行業者說明會，邀請5大高爾夫球場業者參與宣導，現場特邀職業選手江婉瑜到場分享心得，相關觀光產業的業者、團體出席踴躍。

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觀旅局表示，台南擁有5座高爾夫球場，包括東山區的斑芝花高爾夫鄉村渡假俱樂部、官田區的嘉南高爾夫俱樂部、大內區的南寶高爾夫俱樂部、新化區的台南高爾夫球場及關廟區的南一高爾夫鄉村俱樂部。這次配合體育署推動發展地方特色運動觀光，推出高爾夫運動觀光遊程，以各高爾夫球場為中心，整合周邊運動休閒及觀光旅遊資源、規劃遊程進行推廣。

觀旅局長林國華表示，本計畫也以國際觀光客為目標，特別是韓國客群偏好於冬季赴南國打球，其待結合台南優勢加強海外推廣，後續帶來更多國際觀光客，讓台南成為各國球友的首要目的地。

觀旅局表示，另外此次也配合中央政策納入「動滋券」，吸引國內球友參與台南盛夏擊球之旅，未來也規畫韓國高爾夫球KOL一同宣傳，將台南高球觀光遊程推廣至韓國，吸引韓國高球好手們前來體驗。此遊程將與五福旅遊合作推廣販售，台南已做好迎接國際運動休閒觀光的挑戰，期待國內外球友來台南，一同享受高爾夫運動的樂趣。

台南新化區的台南高爾夫球場。（圖由南市觀旅局提供）

台南東山區的斑芝花高爾夫球場。（圖由南市觀旅局提供）

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