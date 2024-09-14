金門中秋博狀元餅600人大戰 阿嬤奪狀元王獨得20公升入窖酒

金門中秋博餅年度狀元王是洪金占阿嬤（中），副縣長李文良（左）頒贈金門酒廠20公升罈裝入窖酒。（記者吳正庭攝）

2024/09/14 23:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門中秋博狀元餅活動今天在書院中盛大開博，奇特的是，司儀倒數啟動時，嘩啦啦的雨勢竟分秒不差從天而降，經過2輪考驗到最後1關「殿試」，年度狀元王由「金讚」阿嬤獲得，抱走金門酒廠編號888的20公升罈裝入窖酒，羡煞在座600名「考生」。

金門中秋博狀元餅今年首度移師曾是金門四大書院之一、目前僅存的「浯江書院」，金門縣觀光協會理事長周子傑、縣府觀光處處長許績鑫等人共同揭示「考生名籍簿」，司儀倒數「三、二、一」時，天空驟然下起滂沱的雨勢，但嘩啦啦大雨，但沖不散席開50桌，約600人的熱情。

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在主辦單位協助下，現場大人、小孩換上雨衣，繼續回到桌上擲骰子拚博，近千人披著雨衣、撐傘在大雨中開博的「奇景」，有人說，「賭性堅強」，更有人說，「遇水則發」，是好兆頭。

博狀元餅根據擲出骰子顏色及數字，搭配古時科舉制度功名訂出「六卜（狀元）」、「六紅（狀元）」、「一秀（秀才）」等名稱作為勝出依據；而所有參賽「考生」也比照需經過「鄉試」、「會試」、「殿試」考驗，最後比出狀元、榜眼、探花。

金門中秋博狀元餅8月1日啟動，經過5鄉鎮博餅賽、機場迎賓博餅體驗、總兵署博餅體驗、古裝Cosplay攝影大賽、跑動金門博餅市集、月老之約-關聖帝君博餅挑戰賽等系列活動，再經由觀光旅遊相關公協會、民間業者推動，今晚進入總決賽。

「鄉試」由各鄉鎮賽產生的桌狀元與各系列活動脫穎而出的狀元共538人參加，再於鄉試中每桌取2位參加「會試」，會試再取10位參加「殿試」，經過一個多小時激戰，由年逾60的洪金占拿下年度狀元王，大家看她老神在在，輕鬆掄元，稱她表現是「金讚」阿嬤。

主辦單位說，「金讚」阿嬤除了獨得20公升罈裝入窖酒，也將與前5名內的其他4名高手，10月13日跨海中國廈門參加「第20屆海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，代表金門角逐海峽兩岸狀元王，爭取電動汽車的最高獎項。

許績鑫說，在迎接即將上門的中國觀光客的同時，縣府期盼藉由「海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」這項中斷多年的兩岸博餅賽，能重現兩岸共博榮景，更期待為兩岸關係迎來春暖花開。

縣府提醒，金門中秋博狀元餅接近尾聲，截至9月17日止仍有機場迎賓博餅體驗、總兵署博餅體驗及店家集章博好禮，完成相關程序，參加好禮抽獎的活動。

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金門中秋博狀元餅活動首度移師到金門昔日四大書院之一的浯江書院內盛大開博。（記者吳正庭攝）

金門中秋博狀元餅活動在浯江書院內席開50桌，近600人開博。（讀者提供）

金門中秋博狀元餅總決賽開博，大雨驟至，全都穿上雨衣繼續拚「博」。（記者吳正庭攝）

大雨滂沱，議員董森堡（左四）等人也到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

鄉試結束，由副縣長李文良推開會試「圍場」大門。（記者吳正庭攝）

扛著「狀元」、「進士」牌匾的隊伍進入會場。（記者吳正庭攝）

通過「鄉試」者進入「會試」考場。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良主持會試敲鑼儀式。（記者吳正庭攝）

金門中秋博狀元餅總決賽結束，副縣長李文良（左）與縣府觀光處長許績鑫（右）共同「封碗」。（記者吳正庭攝）

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