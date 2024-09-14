金門中秋博狀元餅600人大戰 阿嬤奪狀元王獨得20公升入窖酒
〔記者吳正庭／金門報導〕金門中秋博狀元餅活動今天在書院中盛大開博，奇特的是，司儀倒數啟動時，嘩啦啦的雨勢竟分秒不差從天而降，經過2輪考驗到最後1關「殿試」，年度狀元王由「金讚」阿嬤獲得，抱走金門酒廠編號888的20公升罈裝入窖酒，羡煞在座600名「考生」。
金門中秋博狀元餅今年首度移師曾是金門四大書院之一、目前僅存的「浯江書院」，金門縣觀光協會理事長周子傑、縣府觀光處處長許績鑫等人共同揭示「考生名籍簿」，司儀倒數「三、二、一」時，天空驟然下起滂沱的雨勢，但嘩啦啦大雨，但沖不散席開50桌，約600人的熱情。
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在主辦單位協助下，現場大人、小孩換上雨衣，繼續回到桌上擲骰子拚博，近千人披著雨衣、撐傘在大雨中開博的「奇景」，有人說，「賭性堅強」，更有人說，「遇水則發」，是好兆頭。
博狀元餅根據擲出骰子顏色及數字，搭配古時科舉制度功名訂出「六卜（狀元）」、「六紅（狀元）」、「一秀（秀才）」等名稱作為勝出依據；而所有參賽「考生」也比照需經過「鄉試」、「會試」、「殿試」考驗，最後比出狀元、榜眼、探花。
金門中秋博狀元餅8月1日啟動，經過5鄉鎮博餅賽、機場迎賓博餅體驗、總兵署博餅體驗、古裝Cosplay攝影大賽、跑動金門博餅市集、月老之約-關聖帝君博餅挑戰賽等系列活動，再經由觀光旅遊相關公協會、民間業者推動，今晚進入總決賽。
「鄉試」由各鄉鎮賽產生的桌狀元與各系列活動脫穎而出的狀元共538人參加，再於鄉試中每桌取2位參加「會試」，會試再取10位參加「殿試」，經過一個多小時激戰，由年逾60的洪金占拿下年度狀元王，大家看她老神在在，輕鬆掄元，稱她表現是「金讚」阿嬤。
主辦單位說，「金讚」阿嬤除了獨得20公升罈裝入窖酒，也將與前5名內的其他4名高手，10月13日跨海中國廈門參加「第20屆海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，代表金門角逐海峽兩岸狀元王，爭取電動汽車的最高獎項。
許績鑫說，在迎接即將上門的中國觀光客的同時，縣府期盼藉由「海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」這項中斷多年的兩岸博餅賽，能重現兩岸共博榮景，更期待為兩岸關係迎來春暖花開。
縣府提醒，金門中秋博狀元餅接近尾聲，截至9月17日止仍有機場迎賓博餅體驗、總兵署博餅體驗及店家集章博好禮，完成相關程序，參加好禮抽獎的活動。