台中市「永續低碳知識大會考」 總獎金達百萬

2024台中市永續低碳知識大會考即日起線上開跑，加強學生對全球永續發展、節能減碳及應對氣候變遷挑戰的理解。（台中市永續低碳辦公室提供）

2024/09/05 17:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央政策2050淨零碳排，2024台中市永續低碳知識大會考即日起線上開跑，今年的大會考特別著重於當前最具挑戰性的國際議題，試題內容涵蓋極端氣候、聯合國氣候變遷大會（COP）、國際碳揭露專案（CDP）、氣候變遷調適策略以及全民綠生活轉型等多項主題，深植學生低碳永續理念，提供總獎金高達100萬元獎項，邀請學生參與，展現實力。

台中市永續低碳辦公室執行長黃晴曉說，今年永續低碳知識大會考總獎金高達100萬元，共計4575個得獎名額，凡就讀台中市轄內國中小及高中（職）、五專（一到三年級）學生都可參加，只要完成測驗並取得70分以上，即有機會參與抽獎，贏得豐富獎品。

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黃晴曉說，面對日益嚴峻的全球氣候變遷，超過130個國家和地區已經宣示要實現淨零排放的目標，台中市也緊跟國際步伐，積極推動永續政策，其中會考設計目的在於加強學生對全球永續發展、節能減碳及應對氣候變遷挑戰的理解，也鼓勵老師與家長們一起參與，帶領學生深入了解這些關鍵議題，共同為永續未來努力。

台中市永續低碳知識大會考共設計了10道是非題與選擇題，每題10分，參與者只需取得70分以上即可獲得抽獎資格，未達標者仍可參考題庫重新作答，持續挑戰，活動即日起至11月30日止，邀請台中市各校學生參與，展現實力。

黃晴曉說，市府持續推進低碳城市，包括簽署《氣候緊急宣言》、發布最新的「2023臺中市自願檢視報告」、制定「2050台中市淨零碳排路徑」等具體措施，市府將《台中市發展低碳城市自治條例》修訂為《台中市永續淨零自治條例》，並送交中央審核，該條例將著重於氣候變遷調適、企業淨零轉型輔導、市民綠生活推動以及零碳清淨運輸等多面向。

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