    生活

    搶先看！ 氣象專家曝「年假9天」天氣預報重點

    2026/02/12 08:24 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，年假期間迎風面天氣較不穩定，本週末及下週末各地水氣減少，大多為晴到多雲天氣。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（12日）白天起北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼，新竹以南日夜溫差大。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，年假期間迎風面天氣較不穩定，惟本週末及下週末各地水氣減少，大多為晴到多雲天氣。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，週六（14日）至下週日（15日，小年夜），受東南風影響，台灣各地大多為晴到多雲天氣，僅花東地區有零星降雨機會。

    下週一（16日，除夕）至週二（17日，初一），受鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、基隆、東半部及中北部山區都轉為有雨天氣，降雨型態屬於間歇性的短暫陣雨。

    下週三（18日，初二）至週四（19日，初三），受東北季風影響，迎風面的東半部偶雨，天氣較不穩定；下週五（20日，初四）至週日（22日，收假日），受偏東風影響，台灣各地水氣減少，氣溫回升更為顯著。

    至於低溫預測的部分，林得恩說，年假前期台灣中部以北、宜花及澎湖、金門地區13至17度，南部、台東17至19度，馬祖11度；年假後期台灣西半部、宜花及澎湖、金門14至18度，台東18至20度，馬祖11至13度。

