台南急降雨 安南區1大樓地下室樓梯漫成「迷你瀑布」

戶外強降雨，漫進樓梯成「迷你瀑布」。（讀者提供）

2024/09/05 17:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（5）日下午發生強降雨，導致多處低漥區短暫積淹水情形，其中安南區郡安路4段某處大樓民宅，戶外中庭公園淹水漫進地下室樓梯間，大雨漫成「迷你瀑布」嘩啦嘩啦，讓住戶大呼傻眼！

今天下午1點多起，台南斷斷續續下起急雨，「來得快也去得快」，安南區府安路5段、長溪路等低漥處有短暫積淹水情形。郡安路4段的14樓層大樓民宅社區，因戶外公園地勢高於地下室入口，雨淹漫進樓梯間，瞬間變成「樓梯瀑布」。

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安南區公所獲報後立即派員協助，啟用40多個沙包、10多塊擋水板「與水作戰」，大約半小時左右退散，地下室沒有嚴重積淹水，停放的機、汽車未受影響，幸好未造成任何財損。

水利局說明，該大樓地下室溢淹，是因強降雨導致側溝無法負荷溢出，降雨減緩後利用地下室原有抽水馬達抽排退水，車輛無泡水受損，電梯也未進水。

此外，北區公園北路88巷、大興里附近傳有部份住宅一度積淹水，由於該處亦是地勢較低窪區，平時就有設置2部抽水機組，北區區公所獲報後亦緊急派員啟動抽水機組，也已逐漸退水。

據了解，受到強烈颱風摩羯外圍環流影響，中央氣象署今日針對南部6縣市發布豪、大雨特報。受午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，包括台南市有局部大雨或豪雨。

樓梯間因雨漫進成「迷你瀑布」。（讀者提供）

地下室放置沙包。（讀者提供）

區公所動員協助放置擋水板與沙包。（讀者提供）

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