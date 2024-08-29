年輕人午餐愛去早餐店？ 他分析「這點」吸引人

網友發文說，注意到新來的年輕同事午餐都去早餐店買，也發現早餐店內都是年輕人。示意圖。（資料照）

2024/08/29 23:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕早餐店在台灣非常盛行，有網友發文說，注意到新來的年輕同事午餐都去早餐店買，也發現早餐店內都是年輕人，讓他疑問，「現在年輕人都喜歡午餐時間吃早餐嗎」，但他也指出，早餐店因為選擇多吸引年輕人，文章引起網友議論。

網友今天在Dcard發文說，最近公司來了好幾位大學剛畢業的同事，發現他們竟然每天午餐時間都去附近的早餐店吃。他也注意到，在午餐時段，早餐店會出現客滿情況，並且清一色都是年輕人，讓原PO疑問，「現在年輕人是不是都喜歡在午餐時間吃早餐店呢」？

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不過，原PO分析出早餐店能吸引年輕人的原因，像是餐點選擇很多，從蛋餅、吐司到漢堡甚至輕食，選擇真的多到讓人眼花繚亂。但原PO認為，「午餐不吃飯或麵不會覺得怪怪的嗎」？最後他詢問網友的想法，「你們的午餐是不是也買早餐店」？

文章曝光後，網友紛紛留言，「真的超愛早餐店，午餐想不到要吃什麼就找它」、「我是！我很喜歡吃早餐類的東西，放假時都吃早午餐，把午餐的預算跟早餐合在一起就能吃比較貴的套餐了」、「現在很多早餐店也都有午餐的選項，不想吃飯麵類的就會想去買早餐店」。

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