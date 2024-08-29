解決桃園市護理荒 社宅保留10％給護理師

為解決醫院護理師荒，桃園市社宅將提供10％名額給護理師。（記者謝武雄攝）

2024/08/29 20:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決醫院護理師荒問題，桃園市政府提供社會住宅10％比例給護理師租用，該名額並不佔用弱勢戶40％名額，從桃園區東門段社會住宅開始辦理，由於放寬護理師租用社宅的條件，對於熱門社宅例如中壢一號、中路二號等社宅，護理師也可以辦理候補登記。

住宅發展處長邱英哲說，桃園市申請社宅資格，除了設籍滿1年以上市民，或在桃園市就學、就業，且於基隆市、台北、新北、桃園、新竹縣市沒有自有住宅者，家戶每人每月平均所得不超過最低生活費標3.5倍（5萬5920元），至於護理師只要在桃園地區醫療院所任職1年以上，且家戶每人每月平均所得則放寬到7萬1123元就可提出申請。

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邱英哲說，住宅發展處拜訪護理師公會，了解很多醫院留不住護理師，很大原因是沒有居住地方，因為醫院雖有宿舍，卻限單身，有成家立業需求的護理師必須到市場上找房子，此外，護理師工作滿一年，可能年薪就超過5萬6000元，所以永遠排不到社宅，在內部討論後決定社宅保留10％給護理師，將家戶每人每月平均所得則放寬至7萬1123元，由於弱勢戶40％名額不受影響，但一般民眾名額則只剩下50％。

他說，只要符合資格護理師，就能優先申請入住社會住宅，以9月2日到20日開放申請的桃園區東門段社宅率先試辦，年底前中壢中興巷社宅也會比照辦理，已完工的12處社宅共4211戶，則同步採隨到隨辦，有釋出就會優先通知安排入住。

至於護理師入住社宅租金收費則有別其他政策戶以收入別計價，將採專案方式，以最高的第6級租金收費，約是市價8折，盼減緩護理師離職率。

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