週五高溫再飆36度 午後天氣不穩山區防大雨

週五（30日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。（資料照）

2024/08/29 20:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（30日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫普遍在32到36度，其中大台北地區、花、東及台中以南大部分縣市，有局部36度以上高溫發生的機率。

中央氣象署預報，週五台灣附近是微弱西南至偏南風環境，台灣各地及澎、金、馬為多雲到晴，清晨因海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，白天之後各地恢復為多雲到晴，但午後天氣不穩定，山區及近山區平地都易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

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溫度方面，各地高溫普遍在32到36度，其中大台北地區、花、東及台中以南大部分縣市，有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象署提醒，第10號中度颱風珊珊今日上午8時中心已登陸日本九州鹿兒島，下午2時中心位於九州，之後將朝四國及本州方向移動，欲前往日本的民眾請多留意此颱風最新動態及航班資訊。

另外，天氣風險公司表示，週末（8/31）至下週一（9/2）高壓有更為增強趨勢，並且逐漸在大陸長江流域一帶建立高壓中心，台灣位於高壓的東南側，順時針環流帶動下，附近低層風向將逐漸轉為偏北到東北風，水氣較為減少，雖然預報上仍有午後熱對流發展的機會，但是整體降雨將減少，午後雷雨的發生可能往山區縮減，而且會比較偏向中部以南山區，天氣相對較穩定一些，不過要到山區活動的朋友仍要多留意午後的天氣變化情況。

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紫外線方面，花蓮縣、台東縣及澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。此外，明日基隆北海岸、東北部、東部及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全；夜晚、清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，30日環境風場為偏南風，全台風速偏弱，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨至夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，各地高溫普遍在32到36度，其中大台北地區、花、東及台中以南大部分縣市，有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，花蓮縣、台東縣及澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，30日環境風場為偏南風，全台風速偏弱，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。（擷取自空氣品質監測網）

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