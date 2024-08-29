中市商業會改選賄聲不斷 9/4投票禁帶手機入場

台中市商業會呼籲會員，9月4日的改選，不要有賄選的行為。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/29 19:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市商業會將於9月4日改選第30屆理監事及理事長，由於目前兩組人馬競爭相當激烈，賄選傳聞不斷，現任理事長謝豐享今天召開記者會表示，商業會呼籲所有候選人不要有買票及賣票行為，以免觸法，讓商業會選舉有乾淨空間，將依據選罷法規定，投票時不得攜帶手機及相機。

台中市商業會理監事改選，每3年一次，理事長可連選連任一次，商人一向和氣生財，理事長通常會協調產生，但竟在24屆，首次發生發生兩派人馬為了選舉打架，還出動警察，跟政治選舉可相比，但至此安靜了5屆，然而，到了第30屆，似乎歷史重演，兩派人馬相互攻擊對立，如同政黨對立，而且賄選傳聞不斷。

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現任理事長謝豐享今天在多位理監事的陪同下召開記者會，呼籲雙方要理智；他表示，因為目前兩組人馬競爭，最近有聽到買票賄選聲音，商業會呼籲所有候選人不要有此種行為，不要干擾投票人公平判斷立場，買票賣票會觸法。

謝豐享表示，為讓商業會選舉有乾淨空間，會依據選罷法規定，嚴格執行禁止投票者帶手機及照相器材投票場所，不要讓投票者有疑慮、有壓力去亮票，能夠很自在投票，以避免觸法。

謝豐享指出，會其他依照以往各界的選舉規定公告參選人名單、编號，他呼籲兩方人馬，心平氣和進行此場選舉，讓所有代表自在空間做出正確判斷，選舉商業會的理監事來領導各公會。

商業會並呼籲，為了台中市商業發展及會員代表的人格尊嚴，任何一方不要有危害他人的行為，這已是觸犯刑法，影響市商會作為台中市商業界龍頭之形象，期盼留給市商會乾淨之選風。

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