彰化雪納瑞愛犬走失 失主砸重金懸賞2萬

彰化市1隻雪納瑞犬「小蘋果」走失1個多月，飼主砸下2萬元尋狗。（黃小姐提供）

2024/08/29 17:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市黃小姐飼養近15年的雪納瑞犬「小蘋果」，上月間在公園路走失，四處尋找無效，求神明獲得被人撿走的指示，今天心急如焚在臉書社群懸賞2萬元協尋，PO文一刊登立刻引發轟動，有網友呼朋引伴說「賺錢去！」也有不少熱心網友提供訊息，希望能幫忙找回愛犬。

黃小姐說，「小蘋果」是在近15年前時出生就開始餵養，2小時餵一次這樣把牠養起來的，黏人、膽小、不會坐摩托車、很少出門，總是喜歡依偎在家人身旁，人見人愛。

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這起在臉書社團《彰化人大小事》PO文尋狗訊息於今天曝光後，掀起彰化人熱議，有彰化市民提供訊息說，曾在彰化市看到類似照片灰色短毛身體算是乾淨的雪納瑞；還有網友說「賺錢了」。看在2萬元重賞下，大家一定會卯足全力找狗，應該很快會有好消息。

黃小姐說，7月21日「小蘋果」趁家人開門時跑出去，就此下落不明；不管是里長、警方監視器、沿路詢問店家住戶、拜土地公，試過多少方法都找不著。因為「小蘋果」年紀大了，得過大腸癌，每個月都要追蹤，再加上有心臟病，肝腎功能不好，每天都要服藥，非常擔心牠的身體狀況。「小蘋果」毛色為灰色，四肢偏白色，頭部留長髮，頭頂綁《沖天炮》造型；走失時沒有項圈、背繩，沒有晶片。

彰化1隻雪納瑞犬走失，飼主懸賞2萬元，PO文一刊登立刻引發轟動。（黃小姐提供）

走失的雪納瑞犬「小蘋果」，飼主已飼養近15年，有濃厚的情感。（黃小姐提供）

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