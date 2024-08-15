電資科系分數水漲船高 中字輩直逼頂大非熱門科系

大學分發入學今公告分發結果，升學輔導專家分析，電資領域科系持續熱門。（記者楊綿傑攝）

2024/08/15 15:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學分發入學今公告分發結果，補教分析，受惠電機資工領域持續保持熱門，各校電資科系分數水漲船高，如台大電機分數若再加上生物科成績，直逼頂大醫學系，而中字輩電機系也能與台大非電資熱門科系平起平坐，老牌私大資工系平均分數甚至超越許多國立大學科系。

今年大學分發入學總招生名額3萬7264名，總錄取人數3萬5076人，錄取率為94.62%，招生缺額計有2505名。

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電資領域受到關注之下，二類組10大熱門校系全被台清交等校的電機、資工科系占據，升學輔導專家劉駿豪分析，這反映出學生填志願傾向電機資訊，且選系不選校態度更趨於明顯，如去年成大資工245級分低於台大機械247級分，但今年2系已都是255級分。

劉駿豪並舉中字輩大學為例，台大化學去年245級分，高於中興電機甲239級分，但今年中興電機甲252級分卻反高於台大化學250級分；又如台大土木與中正電機甲去年皆為231級分，今年台大土木升到241級分，中正電機甲卻升到246級分，中字輩電機已經可與台大非電資熱門科系平起平坐。

劉駿豪強調，總體而言電資科系分數成長十分驚人，以台大電機來說，今年採計4科為229級分，假若再加上醫學系多採計的生物科，成績很可能直逼陽交大醫學系的分數；又如中原資工去年為196級分，今年一口氣跳升到218級分，以平均分數43.6級分來說，甚至可超越部分前段國立大學科系。

而今年三類組10大熱門科系則變動不大，台大醫學系仍為首位，其中包括4個牙醫系，劉駿豪表示，高分群學生選醫學系或選牙醫系與個人喜好高度相關，通常醫學系分數會高於牙醫系，但今年北醫牙醫與醫學同級分，高於長庚醫學系及馬偕醫學系，反映出學生對牙醫喜好度比較高。

一類組部分，10大熱門科系有9個是台大科系，以台大財金B居首，台大法律財法組、台大法律司法組分別名列二及三，特別的是台大政治國關組列第九，政大法律排第十。劉駿豪認為，一類組學生是以「選校」為出發點，這種模式不容易改變。

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