民雄鬼屋又求售！ 開鬼門前夕房仲貼文引熱議

嘉義民雄劉家古厝名列台灣10大鬼屋之首。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/03 12:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕遠近馳名的嘉義民雄鬼屋2020年公告出售成為熱門話題，但4年來討論熱絡卻未能成交，房仲今天在臉書貼文出售「正」民雄鬼屋，正逢鬼門關開啟前夕，再度引起關注，有人建議業主應先拆屋砍樹淨空土地，賣相佳比較有機會成交，甚至價格水漲船高；有人則主張原狀保留，打造成「台版吳哥窟」，應該具有文創觀光商機。

民雄劉家古厝興建於1929年，主建物為3棟相連的3層樓房，庭院有樓台亭榭，劉家自1945年搬離後閒置至今，主建築屋頂坍陷成了斷垣殘壁，並被榕樹根糾纏，給人陰森的感覺，加上靈異傳說不斷，劉家古厝被形塑成「民雄鬼屋」，甚至名列台灣10大鬼屋之首，每到農曆7月就會吸引許多好奇民眾前來探險，儼然成了嘉義另類觀光景點。

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劉家古厝基地所有人之一於2020年分割土地後，委售其名下375坪土地，當時開價1350萬元，1坪3.6萬元，遠低於市價約10萬元的行情，不過因土地與主建築相連，討論度高，但都沒有下文，經過整合，3年前出售全部1010.91坪的土地，開價6874萬元，單價每坪6.8萬元。

房仲林建良指出，3年來詢價不斷，但最終都沒有成交，其中有人希望業主降低價格，但土地所有人並不急著出售，等待有緣人出現，由於目前附近的建地價格已漲到每坪12萬元左右，民雄劉家古厝相對便宜許多，因而整理資料後重新貼文，希望可以早日成交，讓鬼屋求售話題有個好結果。

嘉義民雄劉家古厝被榕樹根糾纏的景象。（記者蔡宗勳攝）

嘉義民雄劉家古厝斷垣殘壁，給人陰森的感覺。（記者蔡宗勳攝）

仲介林建良臉書貼文出售「正」民雄鬼屋。（擷取自臉書「嘉義套房透天公寓出租出售」網站）

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