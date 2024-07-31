世界蔬菜中心來台50年 首度和農業部簽MOU

農業部長陳駿季（右）和世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）簽署合作備忘錄，這是世界蔬菜中心來台50年後，首度直接和農業部簽署MOU。（記者楊媛婷攝）

2024/07/31 12:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕極端氣候已成常態，農業部今（31日）宣布和亞蔬-世界蔬菜中心簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，農業部長陳駿季表示，未來農業部轄下10個農業試驗單位農試所、藥毒所、種苗場、農改場等將和世界蔬菜中心合作開發超抗逆境蔬菜品種，農業部會投入經費支持。

世界蔬菜中心是全球少數將總部設在台灣的國際組織，農業部和該中心已合作50年，陳駿季表示，世界蔬菜中心擁有全球公部門最大的蔬菜種原保存庫，其中共有330個物種，超過6萬個品系來自155個國家，在雙方合作下，已推出42個耐熱、抗病的蔬菜品種，過去3年更提供超過4200個種原與品系，提供我國種苗業者選育新品種蔬菜，過去10年來農業部也派遣38名蔬菜與植病專家到該中心受訓，世界蔬菜中心也協助我國蔬菜產業培訓病蟲害檢定與抗病蟲害篩選技術員。

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陳駿季進一步指出，台灣許多番茄、辣椒等茄科作物是台灣農改場跟世界蔬菜中心一起合作培育，這次簽署合作備忘錄，是希望可更進一步加深雙方合作，在雙方資源共享的前提下，讓農業研究不單打獨鬥，也讓國內的研究觸角可更擴展到國際，讓對抗氣候變遷的蔬菜新品種培育工作加速進展，例如可能未來希望加強瓜果科作物的研究合作，未來會成立工作小組具體討論研究方向，並編列經費支持。

世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）表示，亞蔬中心的基礎研究設施就是在農業部的支持下可大規模翻新，而這樣的支持在世界上來說很少見，他也表示，在氣候變遷下，更提升蔬菜生產風險，這是雙方簽署合作備忘錄，將會應用世界蔬菜中心的種原庫選育出可抗熱、抗病、抗旱、抗洪的新品種，另外也希望可減少農業資材如肥料、農藥等使用，將繼續和農業部的農試所與農改場 合作改良品種與生產系統。

世界蔬菜中心過去都是各自和農業部所屬農試場簽署MOU，這是首度和農業部直接簽署MOU，沃培睿表示，這次合作可更整合並集中研究資源系統，也避免過去重複投入同樣品系或類似研究的狀況發生，他讚台灣農業技術非常進步，農藥所研發的農藥殘留質譜儀系統，就推廣到寮柬2國，還有台灣製作的生物製劑推廣到亞洲國家，他強調很樂於透過雙方蔬菜培域合作，成為台灣連結其他國家的橋樑，協助提升台灣在國際的能見度。

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