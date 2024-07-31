麻豆治水需18億 打開東北勢排水瓶頸8月招標

南市水利局在颱風期間緊急佈設抽水設備加速內水排除，7月28日麻豆區積水都已退去。（圖由南市水利局提供）

2024/07/31 09:14

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風造成台南麻豆地區多處災情，包括小埤、苓子林、港尾及北勢等社區，為改善淹水問題，南市府將向中央爭取治水經費，辦理排水系統性治理、佈設抽水設備、興建抽水站及滯洪池，總經費18億元。

其中，東北勢排水已獲水利署核定3000萬元，工程預計於8月辦理招標，加速改善地方水患。

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南市水利局表示，凱米颱風在麻豆總降雨量達879毫米，3小時最大降雨量更達198毫米，均已超過防洪保護標準，造成小埤、苓子林、港尾社區積淹水災情。7月28日麻豆區積水都已退水。

其中，在本次強降雨下，麻豆市區排水受埤頭排水水位影響溢流至小埤及苓子林社區，為徹底淹水問題，市府將向內政部國土管理署爭取5.56億，於埤頭橋旁興建小埤抽水站（28.8cms）及4公頃滯洪池，經費計5.56億，將可大幅提升埤頭里及麻豆市區防洪能力。

水利局說，麻豆區另一條主要排水系統總爺及東北勢排水，也受到強降雨及外水高漲影響，造成北勢里及北勢國小嚴重災情，後續市府將向經濟部水利署爭取排水護岸系統性治理，所需經費約12億元。其中為緊急打開位於北勢國小旁的東北勢排水瓶頸段，市長黃偉哲已爭取3000萬元預算，工程即將辦理招標。

另，麻豆區港尾里及位於曾文溪沿岸之大內區，也因麻豆排水及曾文溪水位高漲，導致內水無法排出造成積水區域，水利局將儘速研討採設置抽水設備及提升抽排能量方式辦理改善。

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