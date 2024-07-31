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慘不忍睹！高雄大樹舊鐵橋濕地滅頂變「沙洲」 美景不見了

凱米颱風帶來巨大降雨，高屏溪水暴漲，當河水退去後，導致整片舊鐵橋濕地堆積大量泥沙。（記者李惠洲攝）

凱米颱風帶來巨大降雨，高屏溪水暴漲，當河水退去後，導致整片舊鐵橋濕地堆積大量泥沙。（記者李惠洲攝）

2024/07/31 07:13

〔記者李惠洲／高雄報導〕凱米颱風過境重創南台灣，許多河川、溪水暴漲，道路嚴重淹水造成災情，雖然許多地方都開始陸續重建家園，但高雄大樹舊鐵橋溼地在颱風過後只能用慘不忍睹來形容。

舊鐵橋濕地位於大樹區，範圍由斜張橋到高屏大橋的高屏溪右岸，綿延300公頃的溪畔設有親水步道、自行車道、自然生態濕地、公園綠地等，民眾甚至還可以走在園區內的「舊鐵橋天空步道」上欣賞整片高屏溪畔，俯瞰青翠的濕地與秀麗的山川河流，但這般美麗的景象民眾近期可能看不到了。

受到凱米颱風的侵襲，讓高屏溪水一度暴漲，整個水流淹到堤防上，甚至淹沒舊鐵橋濕地公園，記者實際來到災後的舊鐵橋濕地只能用「滅頂之災」來形容，原本一整片綠油油的綠地公園，如今成大量泥沙堆積而成的沙洲，完全看不到任何草地，估計泥沙堆積高度至少有10至30公分以上，甚至更高，走在上面宛如泥濘沼澤，沿途還可以看到死去的魚曝曬在陽光下，發出陣陣惡臭，還有一台挖土機深陷泥沙之中動彈不得。

舊鐵橋濕地的「天空步道」也因為風災，造成舊鐵橋上的木棧道嚴重毀損而暫停開放，災情十分慘重，如今要恢復以往美景，可能許要花上一段時間才能復原。

記者電訪詢問水利局舊鐵橋濕地有無確切的復原時間，水利局回覆目前先以主要公共場域為優先處理，像是停車場、遊客中心及咖啡廣場等，至於濕地公園、河岸自行車道、公園綠地等，這些大面積整治需要動工、整地、種植的範圍，由於泥堆積相當嚴重，可能需要花上一段時間才能恢復原狀。

大量泥沙覆蓋了整片舊鐵橋濕地，加上許多枯枝樹木倒塌，看起來殘破不堪。（記者李惠洲攝）

大量泥沙覆蓋了整片舊鐵橋濕地，加上許多枯枝樹木倒塌，看起來殘破不堪。（記者李惠洲攝）

現場四處可見已經發臭乾掉的吳郭魚。（記者李惠洲攝）

現場四處可見已經發臭乾掉的吳郭魚。（記者李惠洲攝）

舊鐵橋濕地泥沙堆積高度至少有10至30公分以上。（記者李惠洲攝）

舊鐵橋濕地泥沙堆積高度至少有10至30公分以上。（記者李惠洲攝）

表面還未乾掉的泥沙，走在上面宛如泥濘沼澤，會讓腳陷入其中。（記者李惠洲攝）

表面還未乾掉的泥沙，走在上面宛如泥濘沼澤，會讓腳陷入其中。（記者李惠洲攝）

舊鐵橋濕地的「天空步道」也因為風災摧殘，造成步道上的木棧道嚴重毀損而暫停開放。（記者李惠洲攝）

舊鐵橋濕地的「天空步道」也因為風災摧殘，造成步道上的木棧道嚴重毀損而暫停開放。（記者李惠洲攝）

就連佛祖也陷入泥沙之中。（記者李惠洲攝）

就連佛祖也陷入泥沙之中。（記者李惠洲攝）

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