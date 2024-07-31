連2年土石流 竹崎文峯村民盼速整治

黃姓住戶的百年祖厝去年、今年二度遭土石流沖毀。（記者王善嬿攝）

2024/07/31 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉文峯村溪心寮黃姓住戶的父親去年身故，出殯前百年祖厝遭土石流沖毀，本月凱米颱風導致山洪爆發，祖厝再次被土石流沖毀，明天黃家將為黃父舉辦「對年」祭祀儀式，但土石成堆、難以祭祀；該聚落住戶擔心土石流災情擴大，向竹崎鄉公所陳情，盼能施作災害治理工程，別再發生土石流。

溪心寮 今重機具進場清理

竹崎鄉公所建設課人員、廠商昨天與文峯村長王泳焜、黃姓住戶現勘，預計今天重機具進場清除土石，廠商初估需十多天完成清除。

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黃姓住戶說，去年至今兩度爆發土石流，聚落內共八戶人家，每逢大雨都被要求撤離家園，暫住親戚家或自行租屋，這次颱風祖厝、屋內家具、汽車被沖毀，欲哭無淚。

大坑聚落 搶通往番路道路

王泳焜說，文峯村災情嚴重，除溪心寮聚落發生土石流，還有大坑聚落十多名居民因對外道路中斷受困多日，幸好前天通往番路鄉大湖道路已搶通。

竹崎鄉公所表示，近日搶通對外重要道路之後，將與村長、林業及自然保育署嘉義分署協調土石堆置地點，重機具即會進場清除土石。

縣府水利處表示，竹崎鄉公所規劃兩案災害治理工程，工程經費各一千多萬元，須提報農業部農村發展及水土保持署審核，縣府協助公所提報，待審核通過，由公所辦理發包施作。

嘉市颱風吹倒樹木 逾400棵

另外，嘉義市因颱風導致公園、行道樹超過四百棵樹木倒塌，嘉義市立美術館前八十年鳳凰木也不敵強風倒塌，嘉美館已將主枝幹安置他處保存，將與專家討論如何原地補植，或轉換型式保留；嘉義樹木園零星樹木倒伏、步道毀損，為避免影響民眾安全，休園至八月一日。

黃姓住戶祖厝一半陷入土堆中。（記者王善嬿攝）

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