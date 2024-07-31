日月潭邊坡崩坍 靠山步道暑假前難搶通

颱風過境日月潭中水社大山爆發土石流，日管處封閉禁止進入。（日管處提供）

2024/07/31 05:30

湖畔步道、水上自行車道已開放 水社大山土方量大、淹沒步道

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風過境，造成日月潭水社大山爆發土石流，另在向山遊客中心附近的向山眺望平台步道，也因邊坡土石崩坍影響通行，日月潭風景區管理處為此封閉景區多處步道，受損輕微力拚暑假前搶通，若受災嚴重至少要等暑假過後。

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日管處表示，此次風災以環潭靠山區的步道受損最嚴重，像伊達邵地區的水社大山，就遭遇土石流淹沒步道，由於土方量相當大，修復要等暑假過後了，另在向山遊客中心往眺望平台，以及「看見拉魯」的觀景平台步道，邊坡也有崩坍與步道基礎掏空情況，目前皆已封閉，後續會視搶修和邊坡穩定狀況陸續開放。

此外，水沙連古道、頭社後尖山步道、文武廟年梯至松柏崙自行車道，因步道都靠山區，皆有樹倒落石情況，整理還需時間，之後若搶通就會公告。

環潭公路落石待清 放慢車速

日管處也說，雖然山區較多步道封閉，但靠近湖畔的步道則都在整理後開放，像是水社壩步道、水社至向山的水上自行車道，以及伊達邵的達克拉哈水上自行車道、九蛙疊像步道都是正常開放，颱風後也都有遊客造訪，並提醒環潭公路仍有零星落石待清，開車要放慢車速以維行車安全。

另外，鹿谷鄉投五十一線溪頭往杉林溪聯外道因風災中斷，為方便住戶與茶農進出，溪頭園區開放園內道路供車輛單向通行，上午七點至七點半和下午四點半至五點，放行杉林溪往溪頭方向；上午七點半至八點和下午四點至四點半，放行溪頭往杉林溪方向，開園時間也因此延後至上午八點，並持續至八月卅一日。

溪頭園內道路 限時單向通行

而水里鄉上安村三十甲地區，因颱風豪雨侵襲多次爆發土石流，阻斷聯外堤防道路，造成卅七戶、百餘人受困，經水里鄉公所調派怪手清除土石昨搶通，後續將「即坍即清」避免阻斷。

溪頭園區於上、下午時段，開放道路供在地車輛通行。（記者劉濱銓攝）

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