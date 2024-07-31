彰化芬園貓羅溪 數萬尾台灣鯛翻肚

芬園鄉貓羅溪淺水區出現數量龐大的台灣鯛「翻肚」，在大太陽照射下飄出濃濃「屍臭味」。 （米諾斯提供）

2024/07/31 05:30

疑似溪水退去未流動 水中含氧量降低 造成魚群集體暴斃

〔記者湯世名／彰化報導〕凱米颱風日前為中南部帶來慘重災情，但在颱風過境之後，其影響力而仍持續發威。前天（二十九日）有民眾在彰化縣芬園鄉貓羅溪淺水區發現，數量龐大的台灣鯛（吳郭魚）「翻肚」死亡，粗估數量多達數萬尾，且在大太陽照射下，飄出濃濃「屍臭味」。

請繼續往下閱讀...

七月二十五日，「凱米」颱風挾帶狂風豪雨，在中南部山區傳出災情，南投縣貓羅溪上游處溪水暴漲，貓羅溪下游處的彰化縣芬園鄉利民橋則出現水位逼近橋面的驚人畫面，大水直到兩天後才逐漸退去。沒想到在大水退去之後，有民眾在貓羅溪發現數量驚人的台灣鯛，全部「躺平」在大水退去的河床上，數量多達逾五千尾甚至更多，據目測最大尾的台灣鯛至少有二台斤，最小的也有半台斤到一台斤，出太陽後都開始腐爛，空氣中瀰漫一股腥臭味。

第三河川局聯繫工地業者處理

除了這五千尾台灣鯛魚屍，前天又有民眾在淺水區有民眾發現數量更為龐大的魚屍群；蒼蠅密佈在尚未腐爛的魚身上，現場散發惡臭，令人作噁。轄區第三河川局則與當地工地業者聯繫，昨天起前往處理魚屍。

生態攝影師「米諾斯」說，原本以為河床乾涸處的五千尾已很多，沒想到另一處淺水區竟漂浮著數量更為龐大的魚屍群，數量粗估多達數萬尾；由於該區域仍有溪水，但卻漂浮數萬尾魚屍，懷疑是洪水來襲時貓羅溪水位上漲，在大水退去後形成一處水潭，水又沒有流動，在水中含氧量下降後，台灣鯛魚群遂集體暴斃，「那麼多魚翻肚，覺得有點噁心！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法