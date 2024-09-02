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    竹市多校通學步道工程圍籬不安全 議員：學童如走鋼索

    新竹市多所學校通學步通工程圍籬不安全，市議員劉彥伶批市府的整備不足，讓學童如行走在鋼索般危險。（家長提供）

    新竹市多所學校通學步通工程圍籬不安全，市議員劉彥伶批市府的整備不足，讓學童如行走在鋼索般危險。（家長提供）

    2024/09/02 15:49

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市各級學校已在8月30日開學，但有家長及師生陸續向市議員劉彥伶及曾資程投訴指稱，包括學府路的培英及建華國中，還有關東國小及三民國小及東園國小都因有通學步道工程正在施工，但工程單位的安全圍籬未做好，讓學童有如行走在鋼索上危險，加上水泥及鋼筋裸露，如果因為推擠跌倒，後果不堪設想。

    劉彥伶說，三民國小及關東國小的通學步道正在施工中，但開學了，工程還未完工，部分通學步道出現鋼筋及水泥突出情形，學生被迫走在危險的工區旁，讓人看了捏把冷汗，質疑市府先前提到學校開學整備已完成，但對照學童行走在危險工區，實在很諷刺。

    市府工務處表示，已責成監造單位督促施工廠商現場查勘，確認目前工區已設置三角錐來區隔施工區域，維護學童及行人安全通行。目前都已完成防護措施，將持續監控工地狀況，確保施工安全，並要求施工單位加強管理，避免任何潛在危險，確保市民和學童的安全。

    曾資程也接獲東園國小及培英國中到新竹高中的家長及學生投訴，稱市府進行人行道施工，工程嚴重拖延，呼籲市府儘速完工，因學府路兩側道路不寬，但就讀學生人數眾多，從放暑假開始施工到開學還未完成，已影響用路人與危及行人學生安全。

    其中學府路是竹市文教區重要道路，平時車流量就很大，尤其上下課尖峰時段，已相當壅塞，如今又因工程造成路幅縮減、進度延宕，讓居民學生家長被迫延長忍受交通黑暗期的不便，呼籲市府團隊，上緊發條栓緊螺絲，讓各項工程趕上進度，如期如質完工。

    市府工務處表示，已責成監造單位督促廠商趕辦，減少對學生及上班族的影響。

    新竹市多所學校通學步通工程圍籬不安全，更出現鋼筋裸露情形，市議員劉彥伶批市府的整備不足，讓學童如行走在鋼索般危險。（家長提供）

    新竹市多所學校通學步通工程圍籬不安全，更出現鋼筋裸露情形，市議員劉彥伶批市府的整備不足，讓學童如行走在鋼索般危險。（家長提供）

    市府表示，已要求工程單位完成臨時便道與工區，並用三角錐區隔，確保學童安全。（市府提供）

    市府表示，已要求工程單位完成臨時便道與工區，並用三角錐區隔，確保學童安全。（市府提供）

    市府表示，已要求工程單位完成臨時便道與工區，並用三角錐區隔，確保學童安全。（市府提供）

    市府表示，已要求工程單位完成臨時便道與工區，並用三角錐區隔，確保學童安全。（市府提供）

    新竹市多所學校通學步通工程圍籬不安全，市議員劉彥伶批市府的整備不足，讓學童如行走在鋼索般危險。（劉彥伶提供）

    新竹市多所學校通學步通工程圍籬不安全，市議員劉彥伶批市府的整備不足，讓學童如行走在鋼索般危險。（劉彥伶提供）

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