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順風飛行場3鯊魚機被沖走！饒自強2年燒2億 再遭凱米重創

凱米颱風來襲期間濁水溪水暴漲，順風飛行場跑道變成河道。（彰化縣議員李俊諭提供）

凱米颱風來襲期間濁水溪水暴漲，順風飛行場跑道變成河道。（彰化縣議員李俊諭提供）

2024/07/30 20:09

相關新聞：
濁水溪暴漲！彰化順風飛行場被淹沒

〔記者顏宏駿／彰化報導〕網路紅人、前空軍F16戰機飛官饒自強投資醫美致富，2年前購買5架鯊魚機，承租濁水溪河川地打造5公頃飛行場，去年1架鯊魚機失事墜毀釀2死，沒有擊倒饒自強的輕航機夢，但上週凱米颱風來襲，濁水溪水大暴漲，沖走3架鯊魚機，整座飛行場滅頂，大水已退去，但復原之路遙遙無期。

饒自強斥資1億購買5架鯊魚機，去年摔了1架，造成日本籍青年和台灣籍教練身亡，今年5月已完成所有理賠和善後，原本打算東山再起，但這次凱米颱風再流走3架鯊魚機，飛行場全毀，地方人士估計，2年燒了2億元。

7月26日凱米颱風來襲，濁水溪水暴漲，淹沒飛行場，3架鯊魚機被大水沖走，「順風飛行俱樂部」雖不願證實，但今天已有農民在濁水溪發現鯊魚機殘駭。

「順風飛行俱樂部」2年前扎根彰化，承租5公頃濁水溪河川地，開闢全台最大的合法飛行場，但成立不到1年就發生墜機事件，饒自強痛失飛行夥伴，輕航飛行夢首度遇到「逆風」。

順風飛行俱樂部今年5月開始再度對外宣傳將再起飛，但凱米帶來的重創更嚴重，地方質疑「濁水溪河川地並不適合當飛行場」。

彰化縣議員李俊諭說，順風飛行俱樂部有通天的本領，可以承租廣達5公頃的河川地，但這裡平時是國軍砲兵部隊的訓練場，根本不適合作飛行場。其次，這次凱米颱風證明，在濁水溪河川地作飛行場是「不堪一擊」，誰能保證下次還會不會有更大的颱風，一旦河水暴漲，整個飛行場就不見，他強調，這裡像紙糊，「不適合作飛行場」。

左圖是被大水沖毀的飛行場設施，右圖是饒自強開幕時畫面。（民眾提供及翻攝自「順風飛行俱樂部」官網）

左圖是被大水沖毀的飛行場設施，右圖是饒自強開幕時畫面。（民眾提供及翻攝自「順風飛行俱樂部」官網）

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