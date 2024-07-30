蘇花通車了！下午5點開放通行 有人「早上10點就來排隊」

蘇花今天下午通車，蘇花崇德管制站前回堵數公里，許多大貨車司機鬆口氣，終於可以免除繞南迴公路長途行車的夢靨。（民眾提供）

2024/07/30 18:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風過造成蘇花路廊台9線花蓮秀林鄉和仁至崇德段發生多處大坍方，交通中斷一星期，經公路局搶修，今天傍晚5點通車，這對25日起開始改走南迴「環島」北上的大貨車、砂石車司機來說是天大的好消息，還有民眾早上10點就來排隊「搶頭香」！

蘇花今天下午通車了！東區養護工程分局指出，考量配合下清水橋搶修施工交通管制，和仁（154.8K）、崇德（165.7k）兩處管制點，每日（含假日）3時段放行，放行時間如下：上午6點到8點、中午12點到下午1點、下午5點到晚上7點。

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台9線花蓮崇德管制站今天下午4點半左右，等待5點放行的排隊車輛，一路從管制站回堵到崇德街上，綿延數公里，排最前面的黃先生說「早上10點半就來了」，就是怕說排太後面會塞車！他說，颱風後沒有考慮走南迴，因為太累，由於到北部辦事情需要有自己的交通工具，本來是要訂新台馬輪船票，但船上提供的車位很少，訂不到，看到新聞蘇花要通了、決定早點出發。

物流業汪姓司機提到，這一個星期都是繞南迴，他昨天從林口繞南迴公路，昨晚先在台東過夜，今天早上到花蓮、下午1點就到崇德管制站排隊要回林口，「如果是花蓮開南迴到桃園至少要9小時，走蘇花比較近，司機這行沒辦法，之前都繞南迴，蘇花可以通車幫助很大！

負責搶修的公路局東部養護工程分局南澳工務段長劉錦龍說，目前部分路段是採單線雙向通行，也請用路人小心駕駛，因為崇德隧道、匯德隧道內停電沒有燈光、且相當泥濘，須小心慢行，放行車輛通過後，和仁至崇德段就封閉。

公路局指出，蘇花公路受凱米強烈颱風挾帶強風、豪雨影響，造成台9線和仁（154.8k）至崇德（165.8k）路段，包括161.3k、162.7k、163.3k、164.2至164.5k等，發生多處邊坡崩塌及土石流災情，以匯德隧道北口土方量高達兩萬立方公尺，災情嚴重，各路段坍土方總達超過4萬立方公尺。

至於北迴鐵路土石流受災情形，包括K48+500遭5000立方公尺土石淹沒軌道；K53+800小清水溪橋樑西正線沖毀，東正線軌道土石淤積15公尺；K56+620土石流淹沒軌道，土方量約5000立方公尺、規模最大是26日大與崇德車站北側K56+820，土方量高達2萬立方公尺，原定29日搶通目標也延後至8月3日。

台鐵公司指出，預計8月2日完成上述4路段的土石清理、橋梁及路線、電車線、號誌及通訊系統修復，3日起東正線恢復單線雙向通行，要恢復雙線通行，需待小清水溪橋重建工程最快今年年底完工。

蘇花今天下午通車，蘇花崇德管制站前回堵數公里，許多大貨車司機鬆口氣，終於可以免除繞南迴公路長途行車的夢靨。（民眾提供）

蘇花和仁至崇德段今天放行，公路局派出空拍機升空，從空中監控車輛通行狀況。（公路局提供）

台九線161.3K蘇花匯德隧道北口，凱米颱風後落石土方超過2萬立方公尺，今天下午開放通車。（公路局提供）

凱米颱風過後台九線161.3K匯德隧道北口慘況，超過2萬立方公尺土石幾乎把隧道頂都滅頂。（公路局提供）

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