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1戶住宅3分之2掉落40米深邊坡！林內坪頂村地基掏空驚悚現況曝

林內坪頂村聖天宮沿線近300公尺地基掏空，一戶住家建築滑落，驚險無比。（記者李文德攝）

林內坪頂村聖天宮沿線近300公尺地基掏空，一戶住家建築滑落，驚險無比。（記者李文德攝）

2024/07/30 17:48

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風炸雨，雲林縣山區土石鬆動，林內鄉坪頂村聖天宮沿線近300公尺地基26日凌晨遭掏空，一戶住家3分之2建築被沖落，另一戶則鄰近邊緣，險象環生。雲林縣長張麗善今天（30日）下午率相關單位會勘，縣府說，將提報災後復建。

受影響的林姓婦人說，週五凌晨1點多當時狂風暴雨，突然一聲巨響驚醒眾人，往外頭一看發現已經有一戶住家滑落到邊坡，幸好當下沒人在裡面睡覺，否則不堪設想。除此之外，自家也只剩不到1公尺距離就滑落，非常擔心萬一大雨來，土石鬆動該如何是好；張姓受災戶說，近3分之2的家已經掉落40公尺深邊坡，幸好當天睡在前棟住宅，驚險逃過一劫。

雲林縣長張麗善、縣府水利處長許宏博、林內鄉長劉姿言等人下午到場會勘。許宏博指出，這處崩塌長250到300公尺，深度近40公尺，崩塌處是泥岩結構，屬於不穩定地質，將提報災後復建。

許宏博說，初估經費超過5000到8000萬元，將進行微型樁、石籠護坡等工程，不過以長期而言，這裡屬於清水溪支流，應進行整治才能有效解決當地問題。

張麗善說，將會請土木技師、水土保持技師經過專業技術評量，再向公所、地方討論最好的復建工程。

林內坪頂村聖天宮沿線近300公尺地基掏空，一戶住家建築滑落。（記者李文德攝）

林內坪頂村聖天宮沿線近300公尺地基掏空，一戶住家建築滑落。（記者李文德攝）

林內坪頂村聖天宮沿線近300公尺拉起封鎖線。（記者李文德攝）

林內坪頂村聖天宮沿線近300公尺拉起封鎖線。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善今天下午率相關單位到場會勘。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善今天下午率相關單位到場會勘。（記者李文德攝）

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