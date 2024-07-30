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去年父出殯前夕遇土石流 竹崎文峯村這戶祖厝又遭沖毀

黃家最近將幫黃父舉辦對年儀式，不料二度遭土石流沖毀家園。（記者王善嬿攝）

黃家最近將幫黃父舉辦對年儀式，不料二度遭土石流沖毀家園。（記者王善嬿攝）

2024/07/30 18:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉文峯村溪心寮黃姓住戶父親去年身故，出殯前夕百年祖厝遭土石流沖毀，這次凱米颱風致山洪爆發，祖厝二度被土石流沖毀，黃家8月1日將為黃父舉辦「對年」祭祀儀式，如今土石成堆，而聚落8戶人家每逢下大雨就要擔心土石流擴大，向鄉公所陳情，盼早日施作防洪災害治理工程，給他們安心居住的家園。

竹崎鄉公所建設課人員、開口契約廠商今天由文峯村長王泳焜、黃姓住戶陪同現勘，經初步評估，重機具最快今天進場清除土石，恐要超過10天才清得完。

黃姓住戶說，之前大坑聚落施作排水工程，去年、今年就爆發土石流，範圍一年比一年擴大，不只他們家，聚落內共有8戶人家，每次大雨被要求撤離家園，暫住親戚家或自行租屋，眼看祖厝、屋內家具、汽車毀於一旦，欲哭無淚，家族已居住在此百年，他從小在此生長到大，「搬家能搬到哪裡？」只盼地方、中央政府早日施工防洪。

王泳焜說，文峯村災情嚴重，大坑聚落對外道路中斷，十多名居民受困多日，前天通往番路鄉大湖道路已搶通；黃姓住戶住家今年二度遭土石流沖毀，感謝公所協助儘快派工清除土堆，期盼後續災害治理工程儘快發包、施工。

此外，文峯社區發展協會理事長陳建宗今天也致電黃姓住戶表達關心，他說，凱米颱風來襲山洪爆發，溪心寮土石流奔流而下，比觀音瀑布的水量還大，盼政府協助早日為居民重建家園。

竹崎鄉公所說，鄉內多條對外重要道路中斷，重機具及人員有限，近日搶通對外重要道路後，與村長、林業及自然保育署嘉義分署協調土石堆置地點，今、明兩天重機具進場清除；溪心寮災害復建治理工程已進入規劃設計階段，有一定的行政作業流程要跑，會儘早送中央審核、辦理發包施作。

縣府水利處說，文峯村往年未傳土石流災情，去年及今年受災，竹崎鄉公所規劃兩案災害治理工程，工程經費各1000多萬元，超過1000萬元經費工程須提報給農業部農村發展及水土保持署審核，縣府協助公所已向水保署提報，待審核通過，將由公所辦理發包施作。

黃姓住戶祖厝遭土石流沖毀。（記者王善嬿攝）

黃姓住戶祖厝遭土石流沖毀。（記者王善嬿攝）

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