輕航機墜毀》前飛官饒自強引進鯊魚機打造飛行場 1.5小時收費3萬

饒自強創立「順風飛行俱樂部」，獨家引進鯊魚機。（翻攝「順風飛行俱樂部」官網）

2023/03/17 00:12

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彰化輕航機墜機2死身分曝光！教練曾是F-16飛官 學員18歲日男

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣16日發生鯊魚輕航機墜毀2死意外，飛機隸屬網路名人饒自強創立的「順風飛行俱樂部」，饒自強是F-16飛官退役，轉任民航機師，靠著醫美致富，為了再圓飛行夢想打造飛行場，但成立不到1年即發生不幸，饒自強痛失飛行夥伴，輕航飛行夢首度遇到「逆風」。

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「順風飛行俱樂部」位於彰化縣溪州鄉濁水溪畔，饒自強帶著夢想扎根，用鯊魚輕航機再圓一次飛行夢，他承租濁水溪河床打造合法飛行場，成立彰化縣第一家合法成立的飛行機構。縣府說，希望靠著饒自強打造彰化縣的「飛行觀光業」。

順風飛行俱樂部的營利模式除了訓練飛行機師，也帶著觀光客上機體驗飛行快感，鎖定金字塔頂尖嚮往飛行族群，1.5小時要價3萬元，低消是8000元飛20分。

順風飛行俱樂部原本共有4部鯊魚機，每台造價逾千萬元，官網指出，鯊魚機擁有出色的專業飛行和安全機制，每秒7.5米的爬升速度，1668公里的單次加油飛行距離，油耗低、航程長、速度快，去年19歲比利時女子Zara Rutherford獨駕SHARK鯊魚機來台，引發台灣各界關注。

俱樂部含饒自強共有5名飛行教官，今天發生意外，地方反應不一，葉姓民眾說，最好永遠關閉，每天飛，引擎聲吵死人，為了麼可以取得合法執照，還好這次墜落在自家的飛行場旁邊，萬一墜落在住宅區，官員難辭其咎。

陳姓民眾說，如果被禁飛，地方少了一個看「飛機起降」的地點，這裡每次飛機一起飛，就吸引附近飛行愛好者來堤防觀看。

饒自強（左2）創立「順風飛行俱樂部」，獨家引進鯊魚機。（翻攝「順風飛行俱樂部」官網）

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