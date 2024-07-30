父親節搭乘西拉雅台灣好行 身分證字號有「88」送套票

慶祝父親節，只要身分證字號有連續數字「88」，搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，就送「田中曼波自然風光一日遊」好行套票，限定15組，額滿為止。（西拉雅管理處提供）

2024/07/30 15:07

〔記者王涵平／台南報導〕慶祝父親節，只要身分證字號有連續數字「88」，搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，就送「田中曼波自然風光一日遊」好行套票，限定15組，額滿為止。另購買「夏日奇雞期間限定溫泉小旅行」套票原價7299元，8月限定只要5288元，全家人出遊更超值。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能表示，台灣好行關子嶺線和菱波官田線不僅適合自然愛好者和文化探索者，也是休閒度假的旅遊勝地，熱門景點包括甫獲2024美國繆斯國際設計大獎西拉雅官田遊客中心公共藝術、榮獲台灣觀光金獎尖山埤渡假村、觀光亮點獎山上花園水道博物館、剛通過環境教育設施場所認證烏山頭水庫、獨特泉質的關子嶺泥漿溫泉、俗女養成記拍攝點菁寮老街等。

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身分證字號連續有「88」就送「田中曼波自然風光一日遊」套票限定15組，1人限領1套，「夏日奇雞期間限定溫泉小旅行」套票8月優惠限定10組，套票行程有效安排遊玩規劃，可於深旅慢遊網站、旅遊達人網、QYOU趣優購買，出示票券至特約店家再享專屬折扣，景點路線接駁服務不用擔心交通及路線問題。

另有「蝴蝶遊樂園」、「那卡西走唱秀」、「到指定的合作店家消費集點抽iPhone活動」等活動，至8月31日持電子票證搭乘台灣好行還享半價優惠，歡迎踴躍搭乘台灣好行關子嶺線及菱波官田線，體驗西拉雅的自然文化風情。

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