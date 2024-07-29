帶毛小孩來玩！屏東寵物友善空間店家破百 目標1000家

屏東縣長周春米（前排左）抱著狗狗，呼籲更多店家加入寵物友善空間行列。（記者羅欣貞攝）

2024/07/29 18:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府去年起推動「寵物友善空間標章」，至今超過百家業者加入寵物友善空間行列，為歡慶重要里程碑，縣府今天（29日）在屏東縣動物之家舉辦「寵愛有成．愛心滿百」慶祝活動，縣長周春米表示，未來除加速動物之家二期綠美化工程外，更希望盡快達成上千家寵物友善空間的目標，邀請更多業者加入寵物友善行列，讓屏東成為毛小孩的專屬樂園。

「讓毛小孩可以和主人一起快樂出遊是最幸福的畫面」，屏東縣長周春米表示，為讓毛孩子有更多去處，去年縣府舉行首場寵物友善空間說明會時，只有20間店家響應，為鼓勵更多商家加入寵物友善空間行列，縣府積極推出「奴才包」與「帽子領巾組」等宣導品，也在店家共同努力下，短短一年期間迅速達成101間寵物友善空間，期待未來能有更多的商家夥伴加入，盡早達成上千家目標，讓屏東縣成為一個寵物友善的城市。

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周春米說，屏東縣動物之家上月開幕啟用，除有動物醫院、寵物美容、訓練與矯正等多功能設備外，二期工程也將針對景觀進行綠美化，讓公共建設更友善與完善，未來也將舉辦相關寵物活動，讓動物之家成為毛孩子的假日樂園。

屏東第100家寵物友善空間店家簡群哲表示，他本身也是毛小孩的飼主，常常下班之後找不到可以帶著毛小孩去哪裡用餐，而縣府在推動寵物友善方面非常貼心，在官網上有整合毛孩子的食衣住行，讓飼主可以帶著毛小孩一起出門旅行，共同創造回憶。

加入寵物友善空間的餐廳業者吳志豪說，他目前養了6隻狗，包括5隻巨貴、1隻邊牧，貓咪大概有20隻，大部分都是布偶貓、緬因貓，他的咖啡店就是讓顧客能夠帶寵物來一起交流。

長灘飯店副理阮楦筑也表示，針對寵物友善，飯店裡面有專門的房間，有特別隔出一個獨立的樓層，做為專門的寵物房，也有一些寵物寄放區，規劃完善。

縣府農業處表示，屏東縣的寵物友善空間標章不僅僅是一個認證，更是一種榮譽，縣府整理了寵物友善空間的清冊及線上地圖等，飼主可以更加方便地辨識和選擇寵物友善的場所，期望未來有更多的商家夥伴加入，繼續擴大寵物友善的影響力。

屏東縣慶祝寵物友善空間破百家。（記者羅欣貞攝）

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