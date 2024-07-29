社子島專案工作站重啟有雜音 李四川嘆「42年還在做一樣的事」

台北市副市長李四川出席社子島專案工作站開幕典禮，他表示，社子島開發一定要往前走，勢必要隨都市發展做必要的開發建設。（記者何玉華攝）

2024/07/29 16:35

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府開發社子島今（29）天重啟社子島專案工作站，提供居民諮詢、溝通地點，台北市副市長李四川到場主持開幕典禮，社子島自救會在會場附近綁上白布條表達對徵收案的不滿，李四川表示，社子島開發一定要往前走，居民有問題可以隨時到工作站溝通，希望開發案可以真正趕快進行。

地政局指出，社子島專案工作站歷時3個月重新裝潢，以明亮寬敞的布置提供溝通說明的空間；即日起，開發總隊及顧問公司派員駐點服務，每週一至週五下午2點至下午5點，提供不納入區段徵收範圍原則及權益說明、土地改良物查估、區段徵收拆遷補償、安置規劃及專案住宅規劃等諮詢服務。

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社子島自救會在工作站周圍綁上白布條「反對區段徵收、台北市政府已死、要拆我房子！先拆市政府」，表達對徵收案的不滿，警力布置也嚴陣以待，避免發生衝突。自救會發言人李華萍批評市府，花費3個月重新裝潢社子島開發專案工作站，卻不願意花時間心力依居民訴求保留既有密集聚落的心願，重新啟動新版社子島都市計畫草案的討論，完全是本末倒置、荒謬至極；專案工作站裝潢得再美輪美奐，也只會被認為是匡騙居民的詐騙集團分部。

李四川受訪表示，對於有意見的市民或地主，市府會繼續溝通，但是社子島開發一定要往前走，他民國70年到台北市政府，就說社子島要開發，過了42年現在還是做一樣的事情，社子島勢必要隨都市發展做必要的開發建設，一切都要依照都市計畫處理。

李四川說，工作站就類似門市，居民有問題可以隨時到工作站溝通，市府會對民眾提出的意見一一檢視，能接受的也會納入，讓開發案盡快進行。

台北市副市長李四川出席社子島專案工作站開幕典禮。（記者何玉華攝）

社子島自救會在工作站周圍綁上白布條「反對區段徵收、台北市政府已死、要拆我房子！先拆市政府」，表達對徵收案的不滿。（記者何玉華攝）

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