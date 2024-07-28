凱米颱風畜牧業災損現金救助 7/28起受理申請

農業部公告凱米颱風災損南市畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，7月28日至8月6日受理現金救助申請。（南市農業局提供）

2024/07/28 15:45

〔記者王涵平／台南報導〕農業部公告凱米颱風災損南市畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，南市農業局長李建裕表示，7月28日至8月6日受理現金救助申請，符合災害救助資格的畜牧業者，可向土地所在地區公所提出申請。

李建裕表示，統計至7月27日各區公所查報於畜牧場登記管理系統填報之天然災害（凱米颱風）受災損之畜牧場資料計有48場（家禽場40場、豬場7場及鹿場1場），計有後壁區16場、鹽水區10場、下營區9場、七股區3場、白河區2場、學甲區2場、佳里區2場、六甲區1場、柳營區1場、將軍1場、安南區1場，申報災損金額粗估8279萬3250元、設備損失7528萬7425元，災損情形已達到天然災害救助標準。

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農業局畜產科長徐幸君表示，救助對象應為實際從事畜牧生產之自然人，且無農業天然災害救助辦法第5條第2項所定情事。申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助。現金救助額度依本辦法第6條第1項附表1辦理，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、畜牧場登記證影本、受災照片、化製三聯單或焚化證明或掩埋證明」等相關證明文件，以加速救助審查流程。

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