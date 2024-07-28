為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風不僅重創西嶼箱網養殖 內海牡蠣也傳損失慘重

凱米颱風來襲，澎湖牡蠣業者損失慘重。（漁民提供）

凱米颱風來襲，澎湖牡蠣業者損失慘重。（漁民提供）

2024/07/28 11:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風挾帶狂風暴雨襲澎，導致澎湖關島2天，雖然颱風暴風圈遠離，但隨後而來的西南氣流，仍持續肆虐澎湖，繼西嶼箱網養殖業者受創後，澎湖內海馬公菜園、白沙城前牡蠣養殖重鎮，也傳出災情，實際損失金額，必須等到周一上班，各鄉市公所彙整災情後，數據才能精算呈報。

由於凱米颱風來襲，適逢年度大潮，西嶼小門海水倒灌漫入路面，並灌進聚落區，導致柏油路面隆起四分五裂、人行道磚塊成排拔起，修復經費初估3000萬元以上；池東箱網養殖場，更是6組箱網養殖設備被巨浪拍擊上岸，2萬尾養殖魚群逸出逃散，損失查報630萬元，外垵、案山漁港都有船隻翻覆。

除了澎湖頭西嶼成為重災區外，馬公內海菜園、白沙城前海域牡蠣養殖專區，也在颱風過後，災情陸續傳出，菜園黃如芳受損6組浮具，1組750條牡蠣，損失約4500條牡蠣，郭家牡蠣有30組浮具毀損，其中一組浮具還從城前飄至跨海大橋，約2萬條帶殼牡蠣斷裂，以1條帶殼牡蠣重量20公斤計算，單其一家就損失帶殼牡蠣約40萬公斤。

其餘各養殖戶，今（27）日西南氣流稍微減弱之際，才會陸續出海查看，要等星期一澎湖縣政府農漁局統計，農漁局表示，成組牡蠣養殖建置約8萬元，受損數量及損失，必須由各鄉市公所彙整統計呈報，但牡蠣損失是以牡蠣種苗計算，並非成熟度，現進入牡蠣肥美期，每公斤牡蠣市價160元，牡蠣業者損失慘重。

牡蠣養殖繩索斷裂，四處在海面上漂流。（漁民提供）

牡蠣養殖繩索斷裂，四處在海面上漂流。（漁民提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南農損金額破2億 現金救助即起受理申請
2024/07/27 21:10

台南農損金額破2億 現金救助即起受理申請
嘉義縣災損上修到3.9億元 農產全品項現金救助今起受理申報
2024/07/27 18:13

嘉義縣災損上修到3.9億元 農產全品項現金救助今起受理申報

平實重劃區夯 輕豪宅最後3字頭機會
凱米颱風農損累計16.7億 屏東縣3.7億元最高
2024/07/27 17:23

凱米颱風農損累計16.7億 屏東縣3.7億元最高
雲嘉南災損近10億 盼漁牧也現金救助
2024/07/28 05:30

雲嘉南災損近10億 盼漁牧也現金救助

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播