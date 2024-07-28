凱米颱風不僅重創西嶼箱網養殖 內海牡蠣也傳損失慘重

凱米颱風來襲，澎湖牡蠣業者損失慘重。（漁民提供）

2024/07/28 11:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風挾帶狂風暴雨襲澎，導致澎湖關島2天，雖然颱風暴風圈遠離，但隨後而來的西南氣流，仍持續肆虐澎湖，繼西嶼箱網養殖業者受創後，澎湖內海馬公菜園、白沙城前牡蠣養殖重鎮，也傳出災情，實際損失金額，必須等到周一上班，各鄉市公所彙整災情後，數據才能精算呈報。

由於凱米颱風來襲，適逢年度大潮，西嶼小門海水倒灌漫入路面，並灌進聚落區，導致柏油路面隆起四分五裂、人行道磚塊成排拔起，修復經費初估3000萬元以上；池東箱網養殖場，更是6組箱網養殖設備被巨浪拍擊上岸，2萬尾養殖魚群逸出逃散，損失查報630萬元，外垵、案山漁港都有船隻翻覆。

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除了澎湖頭西嶼成為重災區外，馬公內海菜園、白沙城前海域牡蠣養殖專區，也在颱風過後，災情陸續傳出，菜園黃如芳受損6組浮具，1組750條牡蠣，損失約4500條牡蠣，郭家牡蠣有30組浮具毀損，其中一組浮具還從城前飄至跨海大橋，約2萬條帶殼牡蠣斷裂，以1條帶殼牡蠣重量20公斤計算，單其一家就損失帶殼牡蠣約40萬公斤。

其餘各養殖戶，今（27）日西南氣流稍微減弱之際，才會陸續出海查看，要等星期一澎湖縣政府農漁局統計，農漁局表示，成組牡蠣養殖建置約8萬元，受損數量及損失，必須由各鄉市公所彙整統計呈報，但牡蠣損失是以牡蠣種苗計算，並非成熟度，現進入牡蠣肥美期，每公斤牡蠣市價160元，牡蠣業者損失慘重。

牡蠣養殖繩索斷裂，四處在海面上漂流。（漁民提供）

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