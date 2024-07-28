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高雄農損逾億 救助申請至8/5

高市芭樂園泡水中，災損慘重。（高雄農業局提供）

高市芭樂園泡水中，災損慘重。（高雄農業局提供）

2024/07/28 05:30

農業全品項現金救助 並提供低利貸款、免息半年 肥料資材等補助

〔記者蔡清華／高雄報導〕凱米颱風造成高市農業損失累計破億元，農業部立即公告高雄全品項現金救助，農產全部項目都可獲救助，自即日起至八月五日止（假日不休息）受理農民申報救助。

自即日起申請 假日不休息

高雄地區自七月廿四日起受到凱米颱風強風豪雨影響，多達十區有十級以上陣風，茂林區更出現十三級強陣風，單日雨量超過一三五四毫米，各產區造成嚴重淹水災情，到昨日為止累積農損已超過一億元。

總統賴清德廿六日視察高市農損災情，指示農業部立即公告高雄農產業全市「全品項」（農業全部項目都可獲救助），並提供低利貸款及免息半年，肥料資材等相關補助。

高市農業局表示，凱米颱風畜牧業災損累計金額逾三百萬元，共有路竹、田寮、旗山共七場，初步統計，包括豬、雞、鴨、鵪鶉約九萬隻死亡。

香蕉、芭樂、木瓜損失幾千萬

農產災損累計損失金額九千七百七十餘萬元，已有十八區公所回報，以香蕉損失金額二千八百多萬元最多，芭樂損失金額二千五百多萬元，木瓜損失金額約一千九百萬元，蔬菜損失金額約一百廿萬元。

市府農業局呼籲，受災損失二成以上之農友，務必於八月五日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放。

農友付2成保費 農業險保障多

農業局呼籲，農民踴躍投保農業保險，保費由中央補助五成，高雄市府加碼三成，農民僅需自付二成，就能在災害時獲得更多保障。（相關新聞刊A6）

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