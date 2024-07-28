台南農損已2.5億元 市府爭取水產養殖業趕快公告

大內酪梨農表示，凱米颱風造成落果，以及酪梨果皮受損。（記者劉婉君攝）

2024/07/28 11:32

〔記者劉婉君／台南報導〕凱米颱風重創台南市農業，農業局長李建裕今日上午表示，農損累計已2.5億元左右，後續還有可能繼續增加，目前農、畜已公告全品項天然災害現金救助，市府將爭取水產養殖業也趕快公告。

李建裕今天上午參加大內區酪梨節表示，截至昨晚為止，台南市的農業損失已超過5千萬、畜牧業損失8千萬左右、水產將近1億2千萬元，其中，除了農業災損已在昨天起受理農民申請天然災害現金救助，畜牧業也於昨晚公告，今起開始受理，水產部分，白蝦、虱目魚等也損害相當嚴重，市府也會爭取趕快公告。

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大內區酪梨正值產期，也遭到連日的強風豪雨損害，昨天就有4、50人前往大內區公所申報，今天一早也陸續有農民排隊辦理。

市長黃偉哲表示，昨天麻豆、後壁、鹽水等區的水都完全退了，下午4時以後把社區抽水機集中移到麻豆柚園，希望能趕快把柚園的水抽乾，不要讓老欉文旦因泡水而遭受損失，讓農民失去重要生財工具，經過一夜的抽排，今天早上8時接到匯報，麻豆柚園、尤其是小埤里，基本上已經抽乾，搶救文旦也減少農民損失，希望中秋節還有非常好吃的麻豆文旦可以吃。

台南市農業局長李建裕表示，南市農損目前已達2.5億元左右。（農業局提供）

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