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凱米颱風過後 大內酪梨節登場協助農民行銷

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

2024/07/28 12:55

〔記者劉婉君／台南報導〕經歷過凱米颱風帶來的強風豪雨，大內酪梨節今（28）日在大內青果市場熱鬧登場，協助農民行銷在地農產品，現場除有料理達人示範教學酪梨料理，農民也推出酪梨牛奶、酪梨壽司等，讓民眾體驗不同的酪梨品嚐方式。

台南市酪梨種植面積約682公頃，占全台33%，面積及產量均為全國第一。其中大內區種植面積約265公頃，占台南的38.9%，是主要產區，被稱為「酪梨之鄉」。大內酪梨節由二溪國小舞獅表演揭開序幕，現場有在地小農販售優質農特產品，並限量推出限定酪梨優格甜點。

農民表示，目前採收的品種為中生早的品種，凱米颱風來襲前已成熟的果實大多已採收，但成熟度還不夠的，無法採收，只能看天吃飯，強風豪雨造成部分果樹傾倒及落果，損失約2成，有些果實的果皮被刮傷，影響賣相，則只能便宜賣。

市長黃偉哲表示，大內是全台酪梨最重要的產地之一，酪梨營養價值高，各年齡層都能食用，感謝公所與農會合作，於颱風過後舉辦酪梨推廣活動，與市府一起力挺在地農民。

現場還有闖關遊戲、酪梨輕食DIY體驗及可樂免費送等，大內健康快樂室內合唱團、薩克斯風演奏及樂活打擊也接力登台演出，活動中並表揚模範父親，增添溫馨氛圍。

另外，即日起至8月25日，在大內青果市場消費農產品，每滿100元即送購買證1張，憑購買證可至南瀛天文館購買天文館星象劇場的優惠電影票。

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

大內酪梨節在大內青果市場登場。（記者劉婉君攝）

農民推出酪梨的不同品嚐方式。（記者劉婉君攝）

農民推出酪梨的不同品嚐方式。（記者劉婉君攝）

農民推出酪梨的不同品嚐方式。（記者劉婉君攝）

農民推出酪梨的不同品嚐方式。（記者劉婉君攝）

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