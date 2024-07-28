高市848處淹水戶完成消毒並發放3.3萬瓶漂白水災後防疫

高市進淹水戶及社848處完成消毒，發放3.3萬瓶漂白水災後防疫。（衞生局提供）

2024/07/28 07:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕颱風造成高雄市多處社區積淹水，為防範災後傳染病疫情發生，衛生局所3天內陸續發放3.3萬瓶漂白水，供「進淹水戶及社區」進行清潔消毒，衛生局並針對848處「已抽水」的進淹水地下室施用環境用藥，持續進行災後防疫工作及衛教宣導。

衛生局表示，已針對三民區及仁武區進行「已抽水」「積水地下室」及戶外環境「殘效性噴藥」，台塑今（27）日也緊急調度4公噸漂白水槽車至仁武區灣內國小，幫助民眾重建家園，衛生所提供分裝瓶及漂白水泡製衛教單張，仁武區公所動員人力協助現場分裝漂白水供受災民眾領取。

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衞生局說，民眾災後整理居家環境消毒可以市售含氯漂白水（約含次氯酸鈉5%）稀釋100倍擦拭，並注意飲食衛生，由於雨後會將排水溝裡的病原菌沖至地面，提醒民眾切勿於未進行任何防護措施，即在積水中行走或活動。

此外，民眾於清理家園環境時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病，如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。清理家園時則應作好個人防護。

風災後一週為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，籲請民眾大雨過後應主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。

另屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為病媒蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

高市進淹水戶及社848處完成消毒，發放3.3萬瓶漂白水災後防疫，並針對「已抽水」「積水地下室」及戶外環境「殘效性噴藥」。（衞生局提供）

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