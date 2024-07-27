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台東強降雨市區淹水最深及膝 池上「金城武樹」一帶水田水位高漲

力麗大酒店部分低窪地區積水嚴重卻也去得快。（記者劉人瑋攝）

力麗大酒店部分低窪地區積水嚴重卻也去得快。（記者劉人瑋攝）

2024/07/27 17:31

〔記者劉人瑋／台東報導〕中央氣象署上午持續對台東發布強降雨，會有局部大雨，將持續至今晚上11時。氣象署表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，台東及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，請注意坍方、落石及土石流，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

水利署也公告，知本站1小時雨量58mm，也提醒市區如豐田、南榮、南王等數個里低窪地區注意。而南王里與卑南鄉交界當然又再積水，馬路邊數百公尺積水湧入，皆是山丘上夾帶黃沙泥流，但一旁的下賓朗部落的孩子卻玩得十分高興，由於太久沒下雨，孩子們前往超商途中看到積水就玩，手中的傘和腳下拖鞋都能放水流玩得十分高興，邊玩邊走才會短短一趟路卻走超久。

市內鬧區如東方大鎮和立麗大酒店道路都淹水，最深時到成年人的膝蓋，所幸雨歇積水就消退，水勢來得快去得急，對台東市民來說似乎不太構成問題，但大雨對水田來說可能就是個問題，例如池上鄉的「金城武樹」一帶水田水位高漲，一眼望去有如水鄉澤國，農民說「我們有大坡池，現在快要有金城武池」、「似乎聽見秧苗在哀嚎」。

台東積水來得快去得也急，但今天也是好不容易的大雨，除了農民擔心秧苗可能會泡爛，台東的孩子連手中的傘也當玩具「放水流」玩得不亦樂乎。

對台東的孩子來說，雨傘有時只是玩具，難得下大雨，玩得不亦樂乎。（記者劉人瑋攝）

對台東的孩子來說，雨傘有時只是玩具，難得下大雨，玩得不亦樂乎。（記者劉人瑋攝）

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