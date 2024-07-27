擺脫台南「安中河」汙名 水利局籌建導流箱涵+2座地下滯洪池

台南市水利局規畫於頂好、大愛兩處公園新建2座地下滯洪池，吸納瞬間強降雨。（台南市水利局提供）

2024/07/27 16:10

〔記者王姝琇／台南報導〕凱米颱風帶來豪雨，台南市安南區嚴重積淹水，水利局已規畫新建導流箱涵，並於頂好、大愛兩處公園新建2座地下滯洪池，吸納瞬間強降雨，洪峰過後再排出，總工程經費約9000萬元，市府已提報相關計畫送水利署審查中。

水利局長邱忠川指出，安中路一段側溝流向複雜、順逆不一，且與安中一街銜接路口側溝並無相連，導致南北向側溝無排水出口，容易於路口處冒孔溢淹至道路，加上路口處地勢較低，積水後即不易排除，影響民眾通行。

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對此，水利局短期已由水利局及工務局協力合作，改善雨水下水道及道路側溝流向，重整本區域排水體系，並以綜合治水理念，預計新建導流箱涵，經費1100萬元，將本路段部分區域納入新落成的草湖寮抽水站保護範圍。並引入逕流分擔概念，預計於頂好及大愛兩處公園新建兩座地下滯洪池，經費約9000萬元。

邱忠川說明，為改善北安路東側之安中路一段路段受鹽水溪排水外水水位影響而淹水情況，規劃重整水系，於安中路一段新建導流箱涵約90公尺，銜接北安路三段既有雨水箱涵，將安中路一段以北部分集水區域納入草湖寮抽水站保護範圍，也同時減輕既有安中一街集水分區的負擔。工程目前已完成細部設計審查，市府預計自籌經費約1100萬元，在年底前辦理工程招標。

因應極端氣候影響，水利局也配合經濟部水利署逕流分擔理念，於安中路一段南北側之大愛與頂好公園，利用公園及停車場公有土地，新建地下滯洪池，用予吸納瞬間強降雨，於洪峰過後再行排出，總工程經費約9000萬元，市府已提報相關計畫送水利署審查中。

水利局將盡速推動相關改善工程，以發揮成效。本案施工範圍位於安中路一段快車道，施工期間快車道須部分封閉及縮減。水利局將監督施工廠商確實依照交通維持計畫書內容辦理，請用路人注意並遵循交通指引，感謝民眾諒解與配合。

台南市水利局預計新建導流箱涵，將安中路一段部分區域納入新落成的草湖寮抽水站保護範圍。（台南市水利局提供）

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