苦啊！淹水4天未退 彰化2鄉居民崩潰

凱米颱風挾帶暴風雨，讓彰化縣一度成為「水城」，淹得很誇張，水患嚴重。（圖民眾提供）

2024/07/27 18:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風已離去，但彰化縣仍有部分地區淹水未退。彰化縣政府災害應變中心今天下午降級為水災三級，這次全縣淹水的11個鄉鎮市中，從24日至今都第4天了，目前仍有2個鄉鎮在淹水，水深約在小腿處，居民苦不堪言。

目前淹水區域包括大城鄉三豐村和平路一帶，水深約40公分，約及大人的小腿處；大村鄉錫安路一帶水深約10公分，約及大人的腳踝處。

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此次凱米颱風挾帶暴風雨，讓彰化縣一度成為「水城」災害應變中心共接獲淹水通報982件，經過多日來的處理，多數積水已退，目前還剩大城與大村局部地區仍有淹水情況。

彰化縣的排水洩洪工作由水資處負責，水資處調派抽水機具，並委請消防局派員協助抽水，加速排水工作。

此外，凱米颱風的暴雨回馬槍，使得彰化縣受到強風暴雨的肆虐，滿地樹枝樹葉，電線也被吹落。台電統計，自24日起至今4天來，彰化縣停電戶數最高達10萬8000多戶，今天下午已全部恢復正常供電。

民眾在黑暗中生活多日，抱怨搶修進度緩慢，但台電彰化區營業處表示，已出動超過300名人員日夜搶修，無奈天候不佳影響復電進度，且搶修電力需依交通設施等必要優先順序進行，台電已在今天天氣好轉時，完成所有搶修工作。

凱米颱風的暴雨回馬槍，使得彰化縣受到強風暴雨的肆虐，滿地樹枝樹葉，電線也被吹落，全縣停電戶數最高衝到10萬8000多戶。（記者張聰秋攝）

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