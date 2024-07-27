表揚模範父親 林口頒拳王冠軍腰帶、新莊感謝好爹地撐起幸福

林口區表揚19位模範父親。（林口區公所提供）

2024/07/27 21:24

〔記者董冠怡／新北報導〕父親節即將到來，新北市林口區、新莊區公所今天表揚模範父親。林口區19名勇士把拔們化身金牌拳擊手，獲頒拳王冠軍腰帶，象徵堅毅勇敢保衛家庭；新莊區則由環保局副局長朱益君代表出席「新莊好爹地，幸福龍底家」，誠摯祝福54名辛苦的父親們。

林口區長廖武輝說，每一位模範父親都有一段敬佩的故事，有商人爸爸從油商家庭發跡，從小習商，生意越發興隆，繼而開起紡織工廠，最後與手足成立上市公司；也有樂師爸爸，成立康樂隊，在結婚喜慶、廟會活動及工地秀中培養出歌手女兒，更獲得歌唱節目五度五關的殊榮。

請繼續往下閱讀...

另有鄰長爸爸，除了熱心鄰里，更在退休後積極投入文化保存工作，運用其神將太鼓的豐富的經驗成為文化推手；還有律師爸爸，早年協助里長關懷災民，而後加入林口資源回收站，擔任環保志工隊長，更獲聘為調解委員。

市級兼區級模範父親駱阿標，曾任瑞平里長，創下9連霸紀錄，榮獲內政部地方公職人員任滿40年以上二等專業獎章等殊榮，他用青春歲月守護林口，照顧家庭與鄰里大小事；同樣是市級與區級雙料的曾廣，擔任林口國中交通導護志工長達17年，不論風雨每週準時出勤，盡心盡力守護學子安全

19名模範父親包含瑞平里駱阿標、湖南里曾廣、頂福里林辰勝、南勢里張清山、東林里黃有利、仁愛里黃衍仁、下福里林昌基、中湖里陳瑞雲、太平里張和、西林里熊光、東勢里黃漢珍、林口里林和漢、湖北里陳啟明、湖南里王忠宏、菁湖里簡榮福、嘉寶里江永富、麗林里陳超文、麗園里劉仁裕、原住民族陽東宏。

新莊區長朱思戎說，父親是子女的支柱，撐起家的那片天，在外拚搏無非想讓妻子、兒女及父母有一個溫暖的倚靠，即使肩膀上包袱沉重，依舊默默守護在身旁。

78歲李訓魁個性樂觀開朗，平時樂於助人，積極參與社區活動，長年與妻子照顧高齡9旬的大哥，相當重視子女教育，鼓勵學習發展才藝、培養獨立自主的態度，3個孩子如今已是社會的中堅分子，也是心頭的驕傲，用心經營家庭與地方，傳為鄰里美談。

74歲吳火旺是市場小販，為了養育4名子女，風雨無阻每天清晨補貨到市場擺攤，注重孩子教育及品德，給予尊重並全力支持，同時以身作則，工作之餘就讀補校，以第一名及全勤獎畢業，隨後完成高中學歷，填補幼年遺憾。此外，他也熱衷參與公益活動及社區事務，擔任鄰長近20年，深受尊敬。

70歲蔡清標幼年喪父，生長環境造就堅忍辛勤的性格，一肩扛起家族負債累累的木箱工廠，努力打拚20餘年，終於由虧轉盈，經營事業到中年才成家，好不容易老年得女，長女卻在出生滿月被檢查出智力及生長遲緩的唐氏症兒併發先天性心臟病，即便震驚錯愕，他但從未放棄愛女，反而更加呵護，盡力讓她接受妥善安排和教育，他的堅強與毅力，可說是模範父親典範。

吳火旺獲選新莊區模範父親。（新莊區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法