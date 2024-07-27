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苗縣模範父親及好人好事表揚 詹前慶致力饒平語傳承

苗栗縣政府舉辦今年全縣模範父親表揚。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府舉辦今年全縣模範父親表揚。（苗栗縣政府提供）

2024/07/27 15:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕父親節將屆，苗栗縣政府今（27）日舉辦模範父親暨好人好事代表表揚活動，苗栗縣長鍾東錦等人頒贈賀匾表揚，其中卓蘭鎮詹前慶曾於SARS疫情期間擔任防疫志工，現致力推廣饒平語言及傳承文化，去年曾獲客家事務專業獎殊榮，今年獲好人好事代表表揚；鍾東錦肯定模範父親對子女、家庭的付出以及好人好事代表對社會的貢獻，都是值得學習的好榜樣。

今年模範父親最年長的是來自竹南鎮的張萬泉高齡98歲，家族超過200位以上成員；三義鄉湯日東秉持刻苦耐勞為家庭奉獻，並白手起家自有品牌「三義鴨箱寶」；銅鑼鄉吳漢忠，退休後於擔任銅鑼郵局第一位志工，曾榮獲「芳草人物」，獲總統接見表揚；造橋鄉徐燕桂侍親至孝，子女們擔任法官、老師、警員及私人企業高階主管等傑出人才。

在好人好事代表部分，高齡87歲的苗栗市謝秋香擔任鄰長至今已34年；卓蘭鎮詹前慶曾於SARS疫情期間擔任防疫志工，現致力推廣饒平語言及傳承文化，去年獲客家事務專業獎；苑裡鎮何再興成立「中華九紫慈善會」，協助弱勢族群喪葬服務及扶助殘弱困苦的鄉親，讓無力殮葬之家庭獲得喘息。

今年模範父親的為苑裡鎮沈盛庚、通霄鎮何仲源、竹南鎮張萬泉、後龍鎮黃添吉、造橋鄉徐燕桂、頭份市林慶財、三灣鄉廖送福、南庄鄉温永枝、大湖鄉葉輔政、獅潭鄉蕭輝雄、泰安鄉葉正明、卓蘭鎮詹進福、苗栗市陳運桶、公館鄉謝燕鳳、頭屋鄉吳志斌、三義鄉湯日東、銅鑼鄉吳漢忠、西湖鄉吳瑞森。

好人好事代表：通霄鎮鄭阿進、苑裡鎮何再興、竹南鎮張玉秋、後龍鎮黃萬春、造橋鄉温玉美、三灣鄉廖建輝、頭份市陳美朱、南庄鄉風貴芳、獅潭鄉曾鳳英、卓蘭鎮詹前慶、泰安鄉李安昌、大湖鄉李清宏、苗栗市謝秋香、公館鄉胡國勇、頭屋鄉陳惠東、三義鄉張秀梅、銅鑼鄉鍾金花、西湖鄉徐春仕。

苗栗縣政府舉辦今年全縣好人好事代表表揚。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府舉辦今年全縣好人好事代表表揚。（苗栗縣政府提供）

卓蘭鎮詹前慶（前排右四）曾於SARS疫情期間擔任防疫志工，現致力推廣饒平語言及傳承文化，去年曾獲客家事務專業獎殊榮，今年好人好事代表表揚。（苗栗縣政府提供）

卓蘭鎮詹前慶（前排右四）曾於SARS疫情期間擔任防疫志工，現致力推廣饒平語言及傳承文化，去年曾獲客家事務專業獎殊榮，今年好人好事代表表揚。（苗栗縣政府提供）

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