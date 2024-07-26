泰山表揚17模範父親 78歲黃永演謙稱「平常也是有一點付出啦」

78歲泰山區同興里民黃永演（左）當選模範父親，上台前與孫女（右）開心合影。（記者董冠怡攝）

2024/07/26 23:23

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市泰山區模範父親表揚今晚在區公所展演廳登場，17名年約60至78歲的爸爸們，不畏雨天塞車，紛紛攜家帶眷、三代同堂出席，啦啦隊陣仗一個比一個大，動員人數甚至多到差點站不上合影台，場面熱鬧滾滾。77歲徐方志是全場唯一今年同時榮獲市級與區級的當選者；78歲模範父親黃永演雖然不善言詞，但不時一臉慈祥地陪玩，孫女也開心地對阿公比「讚！」

黃永演出生於苗栗縣大湖鄉貧困家庭，在兄弟姊妹中排行老大，除了需要陪同父親上山砍材並燒成木炭，還得分擔照顧八名弟妹。23歲北上求職，曾任貨運司機、建築工地師傅，後來與同樣是在辛苦家庭長大的牽手共結連理，胼手胝足養育四名子女，全家人一起努力打拚，終於從無殼蝸牛的租屋族，晉升為有殼一家，如今已退休，在家含飴弄孫之外，也熱衷於公共事務。

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他態度靦腆並謙虛地說，能夠當選模範父親，「平常也是有一點付出啦！」除了會生，還要會教，含辛茹苦養大三男一女，孩子們聽到爸爸得獎很開心，今天都來了，也謝謝同興里長詹明德的推薦。詹明德表示，黃永演的家庭和樂、子孝孫賢，平常也會擔任巡守隊志工，在里內不時可見他的身影。

山腳社區發展協會理事長徐方志，家中有九個兄弟姊妹，生活艱辛，從小培養堅忍不拔的精神與強烈責任感，努力求學希望透過教育改變命運，國中畢業後選擇就讀士官學校，減輕家庭經濟負擔、藉由軍事訓練磨練能力，退伍後進入國籍航空從事機械工程方面的工作，婚後育有三名子女。

早期對子女採取威嚴式教養，兒子唸小學時的童言童語，讓他開始深刻反思，轉而開始主動關心孩子們的狀況，尊重他們的意願、給予更多自由與支持，因此建立起更良好且親密的親子關係，二女一子也不負所望，在各自的領域發光發熱。此外，他熱心公益，參與環保志工作業，並且組織共餐活動，服務社區長者及協助管理志工團隊。

17名得獎者包含大科里胡樹塗、黎明里林滄明、山腳里徐方志、福泰里郭顯銳、福興里張銀田、楓樹里黃新栓、同榮里李達煉、同興里黃永演、全興里蔡茂盛、義學里黃金明、義仁里林泰興、明志里李興馨、新明里鄭榮造、貴子里李清順、貴賢里莊文添、貴和里王春言、泰友里陳河林。

泰山區長鄭淑敏指出，今天的主題為「打拚是咱的名」，非常符合模範父親們的生活寫照，這些人為了家庭非常努力，從年輕開始勤勉工作，分擔家計，結婚生子後，還是為了家庭著想，扛起經濟重擔，共同教養兒女，實至名歸，同時呼籲眾人別忘了大聲說出「爸爸，我愛你！」

市府社會局長李美珍提到，所有得獎父親的背後，都有偉大的事蹟，不只照顧家庭、帶好孩子，也很重視社會公益，很不容易，非常佩服，並預祝父親節快樂、身體健康萬事如意。

山腳社區發展協會理事長徐方志（前排捧花者）當選市級、區級模範父親，日前曾在市府接受市長侯友宜表揚，今天則在公所與社會局長李美珍（前排左三）、泰山區長鄭淑敏（紅衣者）合影。（記者董冠怡攝）

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